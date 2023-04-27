«Хочу наблизити ШІ до мільярдів людей» — Марк Цукерберг анонсував генеративні можливості в чатах, публікаціях та рекламі на платформах Meta

Засновник Meta Марк Цукерберг під час звіту про доходи оголосив про плани зробити ШІ-інструменти доступними «для мільярдів людей: від звичайних користувачів до творців і компаній».

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У першому кварталі 2023 року дохід Meta склав $28,6 млрд, а Facebook знову зафіксував рекорд із 2 млрд щоденних користувачів. Чистий прибуток компанії – $5,7 млрд (на 24% менше, ніж за аналогічний період минулого року). Цукерберг під час звіту приділив значну увагу ШІ-інструментам та анонсував їх впровадження у програмах компанії.

«Ми досліджуємо можливості для чатів WhatsApp і Messenger, інструментів для візуального створення публікацій у Facebook і Instagram, а також реклами, а з часом для відео та мультимодального досвіду», — сказав Цукерберг.

Він зазначив, що нововведення будуть доступними як для звичайних користувачів, так і для бізнесу.

«Очікую на великий інтерес до агентів штучного інтелекту для обміну бізнес-повідомленнями та підтримки клієнтів. Згодом це також пошириться на нашу роботу над метавсесвітом, де людям буде набагато легше створювати аватари, об’єкти, світи та код, щоб зв’язувати усе це разом‎», – додав підприємець.

Зважаючи на великий інтерес та вливання інвестицій Meta у розвиток метавсесвіту, компанія не поспішала зі створенням інфраструктури, необхідної для підтримки функцій штучного інтелекту. Протягом останніх кварталів Meta витратила мільярди доларів на оновлення власних центрів обробки даних – під час звіту Цукерберг заявив, що вони «більше не відстають в розбудові інфраструктури штучного інтелекту», і сказав, що генеративні продукти штучного інтелекту будуть випущені у найближчі місяці.

У жовтні 2022 року Meta заявила, що інвестуватиме більше коштів у ШІ й протягом наступних 5 місяців активно закуповувала чипи NVIDIA, необхідні для навчання генеративних моделей ШІ (приблизно по $10 000 за один). Керівник дослідницької групи Meta AI повідомив, що його команда протягом останніх 5 місяців використовувала 2048 процесорів NVIDIA A100 для навчання нового набору мовних моделей.

Безпрецедентний успіх ChatGPT від OpenAI зробив генеративний штучний інтелект сучасним технологічним трендом, а Google, Meta та менші гравці, як-от Snap, з усіх сил намагаються не відставати, і одна за одною випускають власні програми. Раніше Meta випустила мовну модель штучного інтелекту для дослідників під назвою LLaMA (ту, яка «‎втекла» в мережу), але не представляла чогось, що нагадує чатбот.

Схоже, незабаром це виправлять, бо Цукерберг заявляє, що «генеративний штучний інтелект буквально торкнеться кожного з продуктів‎ Meta» і натякає, що ця технологія може прискорити бізнес підтримки клієнтів WhatsApp. Однак він наголосив, що компанія не відмовляється від метавсесвіту, про що свідчить запланований дебют наступної гарнітури Quest VR пізніше цього року. Підрозділ Meta Reality Labs повідомив про чистий збиток у розмірі $4 млрд минулого кварталу, і компанія заявила, що очікує, що «операційні збитки збільшаться у 2023 році».

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Джерело: The Verge