Turkcell хочет стать технологическим партнером украинского правительства, начав сотрудничество с телемедицины в сельской местности

Турецкая компания Turkcell, которая является владельцем мобильного оператора lifecell, заявила о желании стать технологическим партнером украинского правительства. Как заявило руководство компании, она готова внедрять инновационные продукты и решения на украинском рынке и помогать государственным структурам увеличивать производительность.

«Turkcell, развиваясь как диджитал-оператор, готов делиться опытом, полученным в Турции, со странами присутствия группы Turkcell, в частности, в Украине, где наша группа представлена брендом lifecell, наращивая свое присутствие в мире через ОТТ-продукты и сервисы» — отметил председатель правления Turkcell и член Национального инвестиционного совета Украины Ахмет Акча.

В ходе своей речи на заседании совета, которое прошло в Давосе в рамках Всемирного экономического форума (WEF), Ахмет Акча выразил уверенность в дальнейшем прогрессе, который происходит в Украине и заявил, что высокие технологии должны работать не только на развитые страны, но и на весь мир. При этом он считает, что телеком-операторы занимают более выгодные позиции в качестве поставщиков разнообразных сервисов по сравнению с классическими ОТТ-провайдерами.

По мнению оператора, путь к цифровой экономике зависит в большей степени от возможностей информационно-коммуникационных технологий в пределах страны. В эпоху «Промышленности 4.0», когда во всем мире происходит смещение промышленного производства в сторону информационно-коммуникационных технологий, безопасное и надежное хранение данных и возможность их анализа стают неотъемлемой составляющей экономического развития.

Turkcell уже сделал шаги в этом направлении, занимаясь такими проектами как дата-центры, центр кибер-защиты, проект «Городская больница» и многими другими для правительства Турции. Turkcell также инвестирует в развитие проектов Интернета вещей (IoT), которые нашли применение в различных секторах, в частности, в аграрном. Ахмет Акча выразил уверенность в том, что разработанные в Турции решения можно использовать и в Украине.

Напомним, что согласно запросу Президента Украины про развитие сервиса здравоохранения в сельской местности, lifecell и Кировоградская областная государственная администрация в ноябре 2018 достигли договоренности о подписании Меморандума для сотрудничества и обмена информацией. На прошлой неделе, 21 января 2019 года, была успешно проведена демонстрация сервиса телемедицины, следующим шагом является презентация и запуск проекта в регионах.

Источник: lifecell