Турнир The International по Dota 2 вернется в августе — с призовым фондом 40 миллионов долларов





В этом году турнир The International — крупнейшее соревнование по Dota 2 и одно из важнейших событий в мире киберспорта — пройдет в Стокгольме, групповой этап стартует 5 августа.

В прошлом году турнир пришлось отложить из-за пандемии, а сегодня Valve анонсировала возвращение The International. Правда, сами организаторы пока окончательно не определились с форматом шоу и пока неясно, будут ли на нем (физически) присутствовать зрители.

«Поскольку мы продолжаем планировать мероприятие в условиях постоянно меняющейся обстановки в связи с продолжающейся пандемией, мы по-прежнему сосредоточены на поиске наиболее безопасного из возможных способов проведения высококачественного турнира». из заявления Valve

В Valve рассчитывают поделиться подробностями в июне.

По плану, групповой этап чемпионата The International с выбыванием двух команд пройдет с 5 по 8 августа включительно. Напомним, из двух групп в плей-офф выйдет 16 команд (по восемь команд в верхней и нижней сетках), а основное событие (10-15 августа) разыгрывается по системе с выбыванием после двух поражений (формат Double Elimination). Матчи идут до двух побед, за исключением первых игр в нижней сетке. Гранд-финал — до трех побед. Призовой фонд The International в этом году превышает 40 миллионов долларов.

В рамках анонса Valve также представила новую функцию Dota 2 — Supporters Clubs. Игроки могут покупать внутриигровые предметы, такие как значки и загрузочные экраны, при этом 50% от суммы покупки будет перечисляться их любимой киберспортивной команде. Эта функция будет поддерживать 17 команд, начиная с сегодняшнего дня, и ожидается, что со временем список будет расширен.

Можно вспомнить, что в 2020 году Киев подал заявку на проведение следующего турнира The International, но для начала еще нужно провести отложенный с 2020 года The International в Стокгольме.