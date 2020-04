Киев подал заявку на проведение турнира The International 2021 по Dota 2

Столица Украины теперь официально претендует на проведение крупнейшего турнира по Dota 2 и одного из важнейших киберспортивных событий следующего года — The International 2021.

С официальным письмом к Valve обратились чиновник киевской городской державной администрации Максим Бахматов и народный депутат Александр Санченко после того, как об этом их попросили киберспортивный комментатор Виталий «v1lat» Волочай и украинский блогер Александр Барабошко.

Valve начала принимать заявки от городов, претендующих на проведение The International 2021, в конце февраля. Главное условие — крытая площадка вместимостью не менее 15 000 человек.

В прошлом году The International состоялся в Шанхае: победителем турнира европейская команда OG (ранее известная как monkey Business), закрепившая за собой статус двукратного чемпиона мира по Dota 2 и разделившая призовые в сумме более 15 миллионов долларов.

В этом году принять турнир The International 2020 в августе должен был Стокгольм, столица Швеции. Но пока его проведение остается под большим вопросом из-за (уже порядком надоевшего) коронавируса. В итоге турнир могут перенести в онлайн-формат, как сейчас зачастую поступают со всеми крупными мероприятиями, или отменить вовсе, что маловероятно.

Остается добавить, что три года назад Киев успешно принял «мейджор» The Kiev Major 2017 — один из главных промежуточных турниров Dota Pro Circuit в рамках подготовки к главному чемпионата The International 2017. Также можно вспомнить, что чемпионат The International 2011 выиграла украинская команда Na’Vi (Natus Vincere). Так что шансы есть и довольно-таки неплохие.