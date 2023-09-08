Твитов больше не будет – в X настаивают на использовании слова «посты‎»

С 29 сентября в X (Twitter) вступят в силу новые условия использования, которые настаивают на том, чтобы люди использовали слово «посты» вместо твитов и репосты вместо ретвитов.

Соцсеть будет предупреждать об обновлении через всплывающие окна.

Обновленные условия использования предполагают почти полное удаление слова «Twitter» в пользу X («почти полное», так как многие URL-адреса, включенные в условия, все еще должны включать слово «twitter»).

В другом интересном пункте говорится, что используя X, «в пределах, разрешенных законом, вы также отказываетесь от права участвовать как истец или участник группы в любом коллективном или представительском иске». Ну и собственно Маск решил свою наболевшую проблему со сканированием сервисов X – теперь это будет разрешаться только по предварительному письменному согласию.

С того же 29 сентября вступит в силу новая политика конфиденциальности, согласно которой X сможет собирать биометрические данные пользователей и их историю работы – и эта информация, как и другая общедоступная, сможет использоваться для обучения искусственного интеллекта компании.

Источник: The Verge