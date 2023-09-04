Новости Софт 04.09.2023 в 12:49

X (Twitter) будет обучать искусственный интеллект на общедоступных данных пользователей

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Недавно политику конфиденциальности X обновили положением о сборе биометрических данных и истории занятости, а в настоящее время появилось примечание о том, что сайт будет использовать эту информацию для обучения моделей искусственного интеллекта.

«Мы можем использовать собранную нами информацию и общедоступную информацию, чтобы обучать наши модели машинного обучения или искусственного интеллекта для целей, изложенных в этой политике», — говорится в сообщении о конфиденциальности.

Илон Маск подтвердил изменения, но отметил, что сайт будет использовать только общедоступные данные, а не «DM или что-нибудь частное».

Миллиардер имеет давние амбиции по искусственному интеллекту – когда-то он был соучредителем OpenAI, разработавшей ChatGPT, а сейчас занимается собственной ИИ-компанией под названием xAI. Стартап, согласно информации на сайте, стремится «понять истинную природу Вселенной» – поэтому, возможно, ваши биометрические данные будут использованы именно для этой высокой цели.

Также на официальном сайте xAI отмечено, что компания будет тесно сотрудничать с X, чтобы добиться прогресса в достижении миссии.

Второй вариант использования этих данных (в частности, истории трудоустройства) – функции для поиска работы. Маск ранее приобрел стартап по поиску персонала и раскритиковал Linkedin, назвав его «кринжовым», анонсировав, что X в этом плане будет «круче».

И, наконец, третий вариант – продажа этих данных рекламодателям. Сейчас X очень мало зарабатывает на рекламе, и этот вариант мог бы принести компании денег. Однако нет никаких доказательств этого, кроме того, что это стандартная практика в мире социальных сетей.

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