X (Twitter) будет обучать искусственный интеллект на общедоступных данных пользователей

Недавно политику конфиденциальности X обновили положением о сборе биометрических данных и истории занятости, а в настоящее время появилось примечание о том, что сайт будет использовать эту информацию для обучения моделей искусственного интеллекта.

Илон Маск подтвердил изменения, но отметил, что сайт будет использовать только общедоступные данные, а не «DM или что-нибудь частное».

NEWS: X’s updated Privacy Policy has added a mention of using X data to train AI models 👀 pic.twitter.com/Bn5YyoeHjq

— X News Daily (@xDaily) August 31, 2023