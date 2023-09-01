Илон Маск назвал LinkedIn «кринжовым» и анонсировал вакансии на X (Twitter). Сбор биометрии и трудовой истории прилагается

Обновленная соцсеть Илона Маска планирует конкурировать с LinkedIn — в X анонсировали список вакансий и начали собирать «историю занятости» пользователей (с данными по образованию, работе и биометрической информации).

Сам Маск в новой публикации назвал LinkedIn «‎кринжовым»:

«Мне иногда присылают ссылки на LinkedIn, но уровень кринжа настолько высок, что я просто не могу заставить себя воспользоваться им, поэтому прошу отправить резюме или биографию по электронной почте. Мы позаботимся о том, чтобы конкурент LinkedIn, X, был крутым».

Ранее X создал и запустил официальный аккаунт @TwitterHiring (найм) и приобрел стартап по поиску персонала.

По информации TechCrunch, некоторые профильные верификованые организации уже смогли разместить списки вакансий под своими биографиями. Генеральный директор компании Workweek Адам Райан сказал, что функция была включена в пакет верификации X для бизнеса, который стоит $1000 в месяц.

Кроме сбора истории образования и работы, X захочет получить доступ и к вашей биометрической информации – хотя не указывается, какой именно.

«На основании вашего согласия мы можем собирать и использовать вашу биометрическую информацию в целях безопасности и идентификации», — говорится в обновленной политике конфиденциальности X, впервые замеченной Bloomberg.

В политике подчеркивают, что данные о работе и образовании помогут найти вам рекомендации по вакансиям на X (или настроить для вас более релевантную рекламу), а биометрические данные могут избавить сайт от аккаунтов-подделок.

Впрочем, сбор такой информации может привлечь внимание регуляторов — и против X уже нарушили групповой иск относительно сбора биометрических данных без согласия (как сообщается, с каждой фотографии с лицом, которая загружается в X).