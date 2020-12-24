TweakTown запустил Cyberpunk 2077 с максимальными настройками в 8K на RTX 3090 — 31 FPS с пресетом Ultra Performance и рейтрейсингом, а без DLSS и вовсе не больше 6,6 FPS





Если говорить о ресурсоемкости, то Cyberpunk 2077 вполне можно считать новым Crysis’ом (фраза-мем «А Crysis потянет?» активно используется по сей день) — неспроста Джон Линнеман из Digital Foundry называл новый проект CD Projekt «полноценным релизом следующего поколения» (речь, конечно же, о версии для PC). И вот сейчас появилось убедительное доказательство.

Издание TweakTown протестировало Cyberpunk 2077 на мощнейшем игровом ПК с процессором Intel Core i9-10900K, системной платой Z490 и видеокартой GeForce RTX 3090. Обозреватели запустили игру в разрешении 8K на максимальных настройках графики с режимом рейтрейсинга Psycho. Результаты оказались вполне ожидаемыми: без DLSS видеокарта не смогла выдать больше 6,6 FPS, с подключением фирменной технологии суперсэмплинга в режиме Quality получилось удвоить фреймрейт до 12 FPS.

Только после переключения на пресет Ultra Performance удалось получить стабильные 31 FPS. Напомним, режим Ultra Performance для DLSS 2.1 позволяет с помощью нейросетей делать качественный апскейл разрешения 1440p до 8K. Отключив рейтрейсинг можно получить еще небольшую прибавку производительности и выйти на 38 FPS.

Тест TweakTown также показывает, что 24 ГБ видеопамяти едва хватает для работы Cyberpunk 2077 в 8K без DLSS. Только при отключении трассировки лучей потребление памяти снижается до 21 ГБ.

Новая игра CD Projekt настолько требовательна, что NVIDIA решила исключить ее из собственных результатов игровых тестов RTX 3090 в разрешении 8K. Собственно, Cyberpunk 2077 даже более требователен, чем Control, который изо всех сил пытается обеспечить 8 FPS без DLSS.

Анонсируя на сентябрьской презентации RTX 3090 с 24 ГБ памяти G6X, NVIDIA заявляла для нового флагмана Ampere поддержку игр в 8K 60 fps, но на практике все оказалось далеко не так радужно. Реальный 8K-гейминг может стать реальностью, когда видеокарты смогут обеспечить комфортную частоту кадров при апскейлинге до 8K нативного 4K-изображения с помощью DLSS в режиме максимального качества. Пройдет еще весьма немало времени, прежде чем это произойдет. Еще предстоит дождаться, когда мейнстримом станет 4K-гейминг. Флагманские игровые мониторы с HDMI 2.1 и поддержкой частоты 60+ Гц, как известно, задерживаются, и пока неясно, когда ждать более доступных моделей.