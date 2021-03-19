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Twitter начал тестировать воспроизведение YouTube-роликов в ленте iOS-клиента

Twitter начал тестировать воспроизведение YouTube-роликов в ленте iOS-клиента

Twitter начал тестировать воспроизведение YouTube-роликов в ленте iOS-клиента


Недавно разработчики Twitter сообщили, что начали тестировать возможность отображения фотографий в ленте в полном размере. Теперь же они анонсировали нововведение, которое касается записей с прикрепленным видео из YouTube. Ролики можно будет воспроизводить непосредственно в ленте iOS-клиента социальной сети.

Ранее iOS-версия Twitter не показывала превью видео из YouTube, поэтому надо было тапнуть на ссылку, которая открывала ролик в новом окне.

Twitter сообщает, что во время тестирования новой функции используется YouTube iFrame Player API. Сперва данную возможность смогут опробовать пользователи из США, Японии, Канады и Саудовской Аравии, затем она станет доступна глобально. Впрочем, точные сроки релиза функции пока не называют.

Источник: TechCrunch

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