Twitter начал тестировать воспроизведение YouTube-роликов в ленте iOS-клиента
Недавно разработчики Twitter сообщили, что начали тестировать возможность отображения фотографий в ленте в полном размере. Теперь же они анонсировали нововведение, которое касается записей с прикрепленным видео из YouTube. Ролики можно будет воспроизводить непосредственно в ленте iOS-клиента социальной сети.
Ранее iOS-версия Twitter не показывала превью видео из YouTube, поэтому надо было тапнуть на ссылку, которая открывала ролик в новом окне.
Starting today on iOS, we’re testing a way to watch YouTube videos directly in your Home timeline, without leaving the conversation on Twitter. pic.twitter.com/V4qzMJMEBs
— Twitter Support (@TwitterSupport) March 18, 2021
Twitter сообщает, что во время тестирования новой функции используется YouTube iFrame Player API. Сперва данную возможность смогут опробовать пользователи из США, Японии, Канады и Саудовской Аравии, затем она станет доступна глобально. Впрочем, точные сроки релиза функции пока не называют.
Источник: TechCrunch