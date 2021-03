Twitter начал тестировать воспроизведение YouTube-роликов в ленте iOS-клиента

Недавно разработчики Twitter сообщили, что начали тестировать возможность отображения фотографий в ленте в полном размере. Теперь же они анонсировали нововведение, которое касается записей с прикрепленным видео из YouTube. Ролики можно будет воспроизводить непосредственно в ленте iOS-клиента социальной сети.

Ранее iOS-версия Twitter не показывала превью видео из YouTube, поэтому надо было тапнуть на ссылку, которая открывала ролик в новом окне.

Starting today on iOS, we’re testing a way to watch YouTube videos directly in your Home timeline, without leaving the conversation on Twitter. pic.twitter.com/V4qzMJMEBs

— Twitter Support (@TwitterSupport) March 18, 2021