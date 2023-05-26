Новости Бизнес 26.05.2023 в 12:57

Twitter разрешил стартапам «экспериментировать» с данными на платформе — всего за $5000 в месяц

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Андрій Русанов

Автор сайта ITC.ua

Twitter объявил о запуске тарифного плана Pro за $5000 в месяц для доступа разработчиков к API. Кроме него существует сильно ограниченный бесплатный тариф, базовый, стоимостью $100 в месяц и уровень доступа Enterprise с индивидуальной ценой.

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Подписка API Pro предлагает ежемесячный доступ к 1 млн твитов, лимит постинга в 300 000 твитов и доступ 3 ID приложений. Тариф предназначен «для расширяющихся стартапов». Пользователю предоставляется фильтрация потока в реальном времени и поиск по полному архиву.

Twitter вводит тариф API Pro для разработчиков по цене $5000

Таким образом малый и средний бизнес получил выбор между недорогой подпиской с ограничениями в десятки тысяч твитов и лимитированной скоростью чтения и значительно более широкими возможностями за $5000, которые выходят за рамки бюджетов многих стартапов. Многие пользователи уже выразили мнения, что цена неадекватна налагаемым ограничениям и непрактична для исследователей данных.

«Это круто, но вы уже убили большинство приложений Twitter», — ответил Maxime Dupré, разработчик Birdy, предложив $1000 в качестве осмысленного тарифного плана.

Twitter заставит платить разработчиков — с 9 февраля доступ к API будет предоставляться через «базовую подписку»

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Источник: Engadget


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