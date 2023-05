Twitter разрешил стартапам «экспериментировать» с данными на платформе — всего за $5000 в месяц

Twitter объявил о запуске тарифного плана Pro за $5000 в месяц для доступа разработчиков к API. Кроме него существует сильно ограниченный бесплатный тариф, базовый, стоимостью $100 в месяц и уровень доступа Enterprise с индивидуальной ценой.

📣 Calling all start-ups 📣

Today we are launching our new access tier, Twitter API Pro!

Experiment, build, and scale your business with 1M Tweets per month, including our powerful real-time Filtered/Stream and Full Archive Search endpoints. We look forward to seeing what you…

— Twitter Dev (@TwitterDev) May 25, 2023