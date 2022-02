Twitter заблокировал сотни ботов, пропагандировавших «позитивный» образ Олимпийских игр в Китае на фоне нарушений прав человека

Зимние Олимпийские игры-2022, проходившие с 4 по 20 февраля в Пекине, в политическом плане были довольно напряженными. Олимпийский и паралимпийский комитет США даже рекомендовал своим спортсменам не использовать во время поездки в Китай личные телефоны из-за риска слежки и похищения личных данных.

Теперь Twitter удалил сотни поддельных учетных записей и ботов, включенных в недавнее расследование New York Times и ProPublica о китайской олимпийской пропаганде, передает Business Insider.

Хотя в материалах изданий сообщалось об обнаружении около 3 тыс. подозрительных учетных записей в Twitter, которые «продвигали Олимпийские игры, публикуя сообщения государственных СМИ с идентичными комментариями», но при этом замалчивали о событиях, связанных с нарушениями прав человека в Китае и слабой экологической политикой.

Представитель Twitter подтвердил Business Insider, что сотни учетных записей, включенных в расследования, заблокированы за нарушение политики платформы, которая запрещает «скоординированную деятельность с целью искусственно влиять на обсуждения посредством использования нескольких учетных записей, поддельных учетных записей и автоматизации».

Например, под одной из публикаций аккаунта Spicy Panda, высмеивавшего призывы к бойкоту зимней Олимпиады-2022, был 281 ретвит только от фейковых аккаунтов, но комментариев и лайков почти не было. И это не единственный подобный твит у Spicy Panda.

