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Twitter заблокировал сотни ботов, пропагандировавших «позитивный» образ Олимпийских игр в Китае на фоне нарушений прав человека

Twitter заблокировал сотни ботов, пропагандировавших «позитивный» образ Олимпийских игр в Китае на фоне нарушений прав человека

Twitter заблокировал сотни ботов, пропагандировавших «позитивный» образ Олимпийских игр в Китае на фоне нарушений прав человека

Зимние Олимпийские игры-2022, проходившие с 4 по 20 февраля в Пекине, в политическом плане были довольно напряженными. Олимпийский и паралимпийский комитет США даже рекомендовал своим спортсменам не использовать во время поездки в Китай личные телефоны из-за риска слежки и похищения личных данных.

Теперь Twitter удалил сотни поддельных учетных записей и ботов, включенных в недавнее расследование New York Times и ProPublica о китайской олимпийской пропаганде, передает Business Insider.

Хотя в материалах изданий сообщалось об обнаружении около 3 тыс. подозрительных учетных записей в Twitter, которые «продвигали Олимпийские игры, публикуя сообщения государственных СМИ с идентичными комментариями», но при этом замалчивали о событиях, связанных с нарушениями прав человека в Китае и слабой экологической политикой.

Представитель Twitter подтвердил Business Insider, что сотни учетных записей, включенных в расследования, заблокированы за нарушение политики платформы, которая запрещает «скоординированную деятельность с целью искусственно влиять на обсуждения посредством использования нескольких учетных записей, поддельных учетных записей и автоматизации».

Например, под одной из публикаций аккаунта Spicy Panda, высмеивавшего призывы к бойкоту зимней Олимпиады-2022, был 281 ретвит только от фейковых аккаунтов, но комментариев и лайков почти не было. И это не единственный подобный твит у Spicy Panda.

В 2021 году Twitter удалил 2048 учетных записей, «усиливавших нарративы Коммунистической партии Китая, связанные с обращением с уйгурским населением в Синьцзяне». Из-за давления на уйгуров и других (преимущественно мусульманских) этнических групп, США и другие страны в преддверии Игр в Пекине начали дипломатический бойкот. На спортивном мероприятии не было официальных лиц.

Уйгуры — тюркоязычный народ, большинство которого проживает в регионе под названием Синьцзян на крайнем западе Китая. По данным правозащитников и журналистов, в концентрационных лагерях (так называемых лагерях перевоспитания) содержатся более миллиона граждан Китая, исповедующих ислам.

Twitter пометит все автоматизированные аккаунты специальным значком


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