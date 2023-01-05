Twitter разрешит политическую рекламу — в 2019 году она была запрещена на фоне дезинформации о выборах

Twitter сообщает о расширении ассортимента политической рекламы, разрешенной на платформе. Это противоречит глобальному запрету на политическую рекламу, действовавшему более трех лет. Компания, ныне принадлежащая Илону Маску, находится на грани банкротства и, очевидно, ищет дополнительные способы заработка.

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Также Твиттер ослабит свою рекламную политику в отношении «рекламы по причине» (посвященной конкретным событиям) в Соединенных Штатах. В дальнейшем компания приведет свою рекламную политику в соответствие с нормами, допустимыми на телевидении и в прочих СМИ.

Twitter запретил политическую рекламу в 2019 году после того, как ведущие социальные сети столкнулись с волной критики за отсутствие препятствий к распространению дезинформации о выборах. Тогда же была ограничена и реклама «на злобу дня».

«Мы считаем, что [внимание к] политическому сообщению следует заслужить, а не покупать», — написал в Твиттере Джек Дорси, тогдашний исполнительный директор Twitter, объявляя об этом шаге.

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С тех пор как Маск завладел Twitter в конце октября, на платформе наблюдался отток корпоративных рекламодателей из-за ряда шагов нового руководства: увольнения тысяч сотрудников, занятых модерацией и другими общественными функциями, снятия блокировки с учетной записи 45-го президента США Дональда Трампа, изменениями функции проверки, позволившими мошенникам выдавать себя за других, а также из-за общих репутационных потерь компании.

Источник: Reuters