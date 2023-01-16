Twitter «преднамеренно» блокирует работу сторонних клиентов, таких как Tweetbot и Twitterific – The Information

На прошлой неделе Tweetbot, Twitterific и другие сторонние приложения для Twitter перестали работать. При этом было непонятно, чем вызван сбой в работе. Затем, по сообщениям пользователей, приложение Tweetbot снова заработало, хотя и с некоторыми ограничениями.

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Пользователи могли авторизоваться в Tweetbot и просматривать публикации. Однако они не могли размещать собственные сообщения, так как при попытке публикации возникало сообщение об ошибке, что достигнут «лимит данных». Но затем и такая работа Tweetbot прекратилась – приложение снова полностью утратило работоспособность, и пользователи не могут авторизоваться в нём.

Соавтор Tweetbot Пол Хаддад написал в Mastodon, что перестали работать некоторые старые неиспользуемые ключи API. По его словам, это доказывает, что сбой является преднамеренным, а его целью являются разработчики альтернативных Twitter-клинтов. Хаддад прокомментировал ситуацию ресурсу The Verge и уточнил, что команда не получала никаких сообщений от Twitter и «решила начать использовать новые ключи API и посмотреть, решит ли это проблему».

This is a proof that #Twitter has deliberately suspended @tweetbot. The developers just created a new Twitter API app and obtained new credentials. The app works, albeit with limits. Twitter API is not broken. If a platform pushes devs to resort to such workarounds, it’s doomed https://t.co/Ra4CtJo40I — Mysk 🇨🇦🇩🇪 (@mysk_co) January 15, 2023

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Это позволило Tweetbot временно избежать каких-либо сбоев в работе сервиса, даже если он переводил его в полурабочее состояние. Однако новые ключи API имеют ограничения со стороны Twitter – сервис накладывает ограничения на новые приложения. Потому пользователи Tweetbot столкнулись с проблемами при попытке публикаций, так как на них распространялось ограничение в виде 300 публикаций за 15 минут.

Версию о «преднамеренном» сбое в работе сторонних Twitter-клинтов подтверждает внутренняя переписка инженеров компании в Slack. Об этом сообщил ресурс The Information.

«Приостановка работы сторонних приложений является преднамеренной», — говорится в сообщении на канале, который инженеры компании используют для выявления сбоев сервиса.

В пятницу утром один из сотрудников отдела партнерских отношений Twitter спросил, когда его команда может ожидать список «утверждённых тем для обсуждения», связанных с «отзывом доступа сторонних клиентов». В другом сообщении говорится, что Twitter готовится выступить с заявлениями для разработчиков, пострадавших от сбоя, хотя неясно, когда они будут готовы.

Twitter никак не прокомментировала эту информацию. Дело в том, что после покупки компании Илоном Маском и проведения в ней сокращений в Twitter больше нет отдела коммуникаций.

Источник: The Verge, Engadget, The Information