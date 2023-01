Twitter «преднамеренно» блокирует работу сторонних клиентов, таких как Tweetbot и Twitterific – The Information

На прошлой неделе Tweetbot, Twitterific и другие сторонние приложения для Twitter перестали работать. При этом было непонятно, чем вызван сбой в работе. Затем, по сообщениям пользователей, приложение Tweetbot снова заработало, хотя и с некоторыми ограничениями.

Пользователи могли авторизоваться в Tweetbot и просматривать публикации. Однако они не могли размещать собственные сообщения, так как при попытке публикации возникало сообщение об ошибке, что достигнут «лимит данных». Но затем и такая работа Tweetbot прекратилась – приложение снова полностью утратило работоспособность, и пользователи не могут авторизоваться в нём.

Соавтор Tweetbot Пол Хаддад написал в Mastodon, что перестали работать некоторые старые неиспользуемые ключи API. По его словам, это доказывает, что сбой является преднамеренным, а его целью являются разработчики альтернативных Twitter-клинтов. Хаддад прокомментировал ситуацию ресурсу The Verge и уточнил, что команда не получала никаких сообщений от Twitter и «решила начать использовать новые ключи API и посмотреть, решит ли это проблему».

This is a proof that #Twitter has deliberately suspended @tweetbot. The developers just created a new Twitter API app and obtained new credentials. The app works, albeit with limits. Twitter API is not broken. If a platform pushes devs to resort to such workarounds, it’s doomed https://t.co/Ra4CtJo40I

— Mysk 🇨🇦🇩🇪 (@mysk_co) January 15, 2023