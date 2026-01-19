Тяжелобольной геймер, которому дали "год жизни", сыграет в GTA 6 до релиза

Rockstar умилилась из-за фаната, который хотел успеть сыграть в GTA 6, но врачи дали ему лишь 6-12 месяцев жизни. По словам родственника, он, вероятнее всего, не доживет до релиза игры 19 ноября 2026 года.

История появилась после сообщения на LinkedIn от разработчика Ubisoft Энтони Армстронга. Он написал от имени члена своей семьи, у которого диагностировали рак.

«Причина, почему я обращаюсь, заключается в том, что он — большой фанат GTA, и с этими последними новостями может случиться так, что он не доживет до выхода GTA 6. В лучшем случае он уйдет от нас в тот же месяц, когда она выйдет», — написал родственник.

В посте он просил Rockstar дать шанс человеку хотя бы попробовать игру до релиза. Позже он обновил его и сообщил, что гендиректор Take-Two Штраус Зельник вышел на связь с семьей, чтобы передать запрос дальше в Rockstar. В конце концов Армстронг написал еще одно обновление.

«Мы поговорили с ними сегодня и получили отличные новости. Это все, что я могу сказать, но благодарю вас всех от всего сердца», — добавил он.

После этого сообщение пропало с LinkedIn, вероятно, из-за договоренностей о неразглашении. Но сам факт контакта со стороны Take-Two подтвердили несколько источников, в частности Insider Gaming.

Скриншот удаленного сообщения

Для Rockstar подобные ситуации не что-то новое. В 2018 году компания уже позволяла неизлечимо больному фанату сыграть в Red Dead Redemption 2 за несколько недель до релиза. Похожий случай был и в другой студии. Недавно Gearbox разрешила игроку с онкологией раньше поиграть в Borderlands 4.

Отдельно стоит упомянуть, что разработка GTA 6 все еще продолжается. Ранее журналист Bloomberg Джейсон Шрайер писал, что игра еще не завершена полностью, а команда продолжает решать, какой контент войдет в финальную версию. По его словам, Rockstar идет тем же долгим путем разработки, как было с Red Dead Redemption 2.

Официально Rockstar ничего не комментировала. Но учитывая предыдущие случаи и реакцию Take-Two, похоже, фанат таки получит шанс увидеть GTA 6 раньше релиза.

Источник: Games Radar