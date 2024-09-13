Тизер сериала «Декстер: Первородный грех» — первый взгляд на молодость маньяка

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Вышел первый тизер сериала «Декстер: Первородный грех» Первородный грех». Приквел саги о «благородном» маньяке также получил дату выхода.

В сериале Патрик Гибсон сыграет молодого Декстера Моргана. Оригинальный актер Майкл С. Холл вернется, чтобы озвучить внутренний монолог персонажа.

«Я убийца. Но я не родился таким, меня создали. Моя история, люди вокруг меня говорят, что нужна деревня, чтобы воспитать убийцу», — говорит он в начале 30-секундного видео.

Кристиан Слейтер сыграет отца Декстера, также в сериале снялись Сара Мишель Геллар, Патрик Демпси, Молли Браун, Джеймс Мартинес, Кристина Милиан, Алекс Шимизу и Рено Уилсон. Первый сезон будет состоять из 10 эпизодов.

«События сериала разворачиваются в Майами 1991 года. Декстер из обычного студента превращается в серийного убийцу-мстителя. Когда его кровожадные желания больше нельзя игнорировать, Декстер (Патрик Гибсон) должен научиться направлять свою внутреннюю тьму. Под руководством своего отца Гарри (обладатель «Золотого глобуса» Кристиан Слейтер) он принимает Кодекс, разработанный, чтобы помочь ему находить и убивать людей, которые заслуживают исключения из общества, не попадая на радары правоохранительных органов. Это особый вызов для молодого Декстера, поскольку он начинает стажировку в отделе полиции Майами».

Премьера «Декстер: Первородный грех» состоится на Paramount Plus 13 декабря.

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Источник: GamesRadar

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