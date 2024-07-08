Тизер-трейлер «F1» — фильм о Formula 1 с Брэдом Питтом и Хавьером Бардемом

Queen + Формула-1 + Голливуд = идеальный рецепт для летнего блокбастера.
Мир кино и автогонок столкнулись на полной скорости: появился первый тизер-трейлер фильма о Формуле-1 с участием Брэда Питта и Хавьера Бардема.
Формула-1 выпустила трейлер накануне Гран-при ВеликобританииГран-при Великобритании — один из старейших этапов Формулы-1. Проводится с первого чемпионата 1950 года, каждый чемпионат.]. В ленте Питт играет бывшего пилота, который возвращается в гонки вместе с напарником в исполнении Дамсона Идриса. Они выступают за вымышленную команду APXGP. Фильм создавали в сотрудничестве с десятью реальными командами Формулы-1, а некоторые сцены снимали во время настоящих гонок.
«Red Bull, Ferrari, Mercedes, Aston и теперь McLaren имеют преимущество на прямых. Наш шанс — в поворотах», — интригует Питт в трейлере. «Нам нужно построить машину для боя». Когда женщина спрашивает его о безопасности, он отвечает: «Кто вообще упоминал о безопасности?»
В фильме также снялись Кэрри Кондон, Тобиас Мензис, Сара Найлз, Ким Бодня и Самсон Кайо.
Продюсерами выступили Косински, Брукхаймером, Чад Оман, Брэд Питт, Деде Гарднер, Джереми Клейнер и Льюис Хэмилтон.
Премьера фильма в Северной Америке запланирована на 27 июня 2025 года. Над картиной работала команда, которая создала «Top Gun: Maverick», включая режиссера Джозефа Косински и продюсера Джерри Брукхаймера. В международный прокат лента выйдет 25 июня.
Трейлер (украинские субтитры)
Постер
Источник: Hollywoodreporter
Компания LG Home Entertainment является признанным новатором в области телевизоров и аудиовидеосистем. LG предлагает улучшенный опыт домашних развлечений благодаря награжденным наградами OLED-телевизорам и телевизорам QNED LED на инновационной платформе WebOS Smart TV. Стремясь предоставить потребителям первоклассный пользовательский опыт, вся продукция LG для домашних развлечений разработана с учетом экологической устойчивости, начиная от производства и заканчивая утилизацией.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: