Тизер-трейлер «F1» — фильм о Formula 1 с Брэдом Питтом и Хавьером Бардемом

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Queen + Формула-1 + Голливуд = идеальный рецепт для летнего блокбастера.

Мир кино и автогонок столкнулись на полной скорости: появился первый тизер-трейлер фильма о Формуле-1 с участием Брэда Питта и Хавьера Бардема.

Формула-1 выпустила трейлер накануне Гран-при Великобритании Гран-при Великобритании — один из старейших этапов Формулы-1. Проводится с первого чемпионата 1950 года, каждый чемпионат.]. В ленте Питт играет бывшего пилота, который возвращается в гонки вместе с напарником в исполнении Дамсона Идриса. Они выступают за вымышленную команду APXGP. Фильм создавали в сотрудничестве с десятью реальными командами Формулы-1, а некоторые сцены снимали во время настоящих гонок.

«Red Bull, Ferrari, Mercedes, Aston и теперь McLaren имеют преимущество на прямых. Наш шанс — в поворотах», — интригует Питт в трейлере. «Нам нужно построить машину для боя». Когда женщина спрашивает его о безопасности, он отвечает: «Кто вообще упоминал о безопасности?»

В фильме также снялись Кэрри Кондон, Тобиас Мензис, Сара Найлз, Ким Бодня и Самсон Кайо.

Продюсерами выступили Косински, Брукхаймером, Чад Оман, Брэд Питт, Деде Гарднер, Джереми Клейнер и Льюис Хэмилтон.

Премьера фильма в Северной Америке запланирована на 27 июня 2025 года. Над картиной работала команда, которая создала «Top Gun: Maverick», включая режиссера Джозефа Косински и продюсера Джерри Брукхаймера. В международный прокат лента выйдет 25 июня.

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Трейлер (украинские субтитры)

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Источник: Hollywoodreporter

Раздел Кино выходит при поддержке ?

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