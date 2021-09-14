



У 2021-2022 навчальному році у 85 закладах вищої освіти України викладатимуть нову дисципліну «Інноваційне підприємництво та управління стартап-проектами». Це відбудеться в межах ініціативи «Підприємницький університет», що має на меті створення університетів з потужною культурою підприємництва і стартап-інфраструктурою. Ініціатива реалізовується стартап-інкубатором YEP спільно з Міністерством цифрової трансформації України, Міністерством освіти і науки України, Дія.Бізнес, Українським фондом стартапів, Genesis за підтримки Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України».

Ініціатива «Підприємницький університет» має поширити тренд на створення стартапів серед студентів, підвищити кваліфікацію викладачів та залучити адміністрацію університетів до творення системних змін.

Віце-прем’єр-міністр — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров висловив свою підтримку ініціативі:

«Мінцифри робить все для того, щоб Україна стала країною підприємців. Ми системно підходимо до розвитку бізнесу в Україні, впроваджуємо електронні послуги для бізнесу, створили окремий проект із розвитку підприємництва Дія.Бізнес. Разом із YEP та іншими партнерами у проекті «Підприємницький університет» будуємо потужну культуру підприємництва і стартап-інфраструктуру ще на стадії навчання у ВНЗ».

Він підкреслив, що розвинений малий та середній бізнес є запорукою стабільності економіки та розвитку країни, а підтримка університетського підприємництва — шанс дати молоді можливість спробувати себе у створенні власної справи та здобути досвід для запуску масштабніших проектів у майбутньому.

Перший заступник Міністра освіти і науки Андрій Вітренко наголосив на ролі Міністерства освіти і науки України щодо розвитку підприємництва та управління стартап-проектами:

«МОН як центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки має створювати сприятливе середовище для розвитку інноваційних проєктів. Для цього Міністерство розробило низку законопроектів, які допоможуть науковцям та студентам не лише створювати новітній інноваційний продукт, а також його комерціалізувати. Зокрема, 7 вересня Верховна Рада схвалила закон про внесення змін до деяких законів щодо активізації діяльності наукових парків, який сприятиме ефективній комерціалізації інтелектуальної власності. Також команда МОН підготувала зміни до законів України, які стимулюють діяльність у сфері трансферу й технологій, зміни до Бюджетного кодексу України, які дозволять ефективно розподіляти отримані кошти від реалізації інноваційного продукту. Молоді люди мають розуміти та знати, що їхні креативні ідеї можуть приносити дохід».

Підтвердженням тез спікерів стало спілкування із випускниками ініціативи — викладацьким стартапом Warm Wall та студентським Memoria. Їхні засновники Володимир Стаценко та Зарина Назрієва стали переможцями першого національного конкурсу університетських стартапів і виграли навчальну поїздку на інноваційну конференцію Startup Day в Естонії. Наживо СЕО поділилися враженнями від подорожі та тим, який вплив мала ініціатива на їхнє життя й розвиток.

Наприкінці заходу спікери оголосили про запуск ініціативи «Підприємницький університет» у 28 містах України. Наступними подіями стануть навчальні модулі для спільноти зі 150 викладачів дисципліни та конкурс університетських стартапів у лютому 2022 року, де студенти представлять найкращі проекти, напрацьовані за семестр. Нагадаємо, перша хвиля ініціативи «Підприємницький університет» у 2020-2021 навчальному році охопила 4000 студентів у 80 університетах країни.

Джерело: Міністерство освіти і науки України