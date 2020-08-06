«Я б в стартаперы пошел, пусть меня научат»: В украинских университетах запускают курс по инновационному предпринимательству и управлению стартапами

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Стартап-инкубатор YEP совместно с Министерством образования и науки Украины, Министерством цифровой трансформации, Дія.Бізнес и Украинским фондом стартапов введут в украинских университетах курс «Инновационное предпринимательство и управление стартап проектами» в рамках проекта «Предпринимательский университет».

Пилотный проект «Предпринимательский университет» начнется уже в сентябре текущего года, его главная цель — развитие предпринимательского образования и стартап-движения в университетах Украины. На первом этапе проекта, в пилотных университетах страны будет внедрена учебная дисциплина «Инновационное предпринимательство и управление стартап проектами».

Уже в первом семестре 2020-2021 учебного года преподаватели университетов пройдут предварительное обучение по тематике курса (онлайн 26-28 августа), учебная программа будет интегрирована в университетах в рамках существующих дисциплин или как предмет по выбору, а преподаватели курса получат поддержку экспертов и менторов YEP. Работа студентов над стартапами будет засчитываться как официальная дисциплина в университете.

Предполагается, что во время курса студенты создадут собственные стартапы и подадут их на участие в конкурсе стартапов. Лучшие команды получат шанс получить индивидуальную менторскую поддержку от YEP, Дія.Бизнес, Украинского фонда стартапов, Cisco, OKKO, Genesis, REACTOR.UA, TechUkraine и других партнеров проекта. Университеты, которые примут участие в пилотном проекте в дальнейшем получат возможность участия в следующих этапах проекта «Предпринимательский университет».

Напомним, что в 2019 году в украинские стартапы и ІТ-компании было инвестировано более $0,5 млрд, что в полтора раза превышает показатели предыдущего года.

Источник: YEP