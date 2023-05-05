У Apple рекордные квартальные продажи iPhone и почти 1 млрд активных подписок

Apple опубликовала отчет о доходах в прошлом финансовом квартале (завершился 1 апреля 2023 года), где компания установила мартовский квартальный рекорд выручки от iPhone и достигла 1 млрд активных подписок.
В целом компания заработала $94,8 млрд – это на 3% меньше, чем в прошлом году, но больше, чем ожидали аналитики. Чистая прибыль Apple составила $24,16 млрд, а прибыль на акцию – $1,52.
Квартальные продажи по категориям:
- iPhone: $51,33 млрд (по сравнению с $48,84 млрд в прошлом году)
- Mac: $7,17 млрд (по сравнению с $7,80 млрд в прошлом году)
- iPad: $6,67 млрд (по сравнению с $6,69 млрд в прошлом году)
- Носимые устройства, дом и аксессуары: $8,76 млрд (по сравнению с $8,43 млрд в прошлом году)
- Услуги: $20,91 млрд (по сравнению с $20,97 млрд в прошлом году)
Высокие показатели дохода от услуг в основном обусловлены ростом количества подписок, которые оформили клиенты Apple в App Store, iCloud, AppleCare и т.д.
В настоящее время компания отчитывается о более 975 млн активных подписок – где 40 млн добавились за последние три месяца, и более 150 млн в целом за последний год. По словам финансового директора Apple Луки Маэстри, еще три года назад у Apple была лишь половина из сегодняшнего количества подписок.
Обновления по конкретному количеству активных устройств не предоставили, кроме ссылки на «более 2 миллиардов», о которых компания объявляла еще в феврале.
Генеральный директор Apple Тим Кук в интервью CNBC сказал, что, несмотря на тяжелую макроэкономическую ситуацию, компания не рассматривает широкие сокращения.
«Мы продолжаем инвестировать в долгосрочной перспективе и руководим нашими ценностями, включая достижение значительного прогресса в создании углеродно-нейтральных продуктов и цепочек поставок до 2030 года».