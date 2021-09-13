Новости
У «Дії» з’явились небіометричні закордонні паспорти, а незабаром Мінцифра обіцяє додати функцію сповіщень щодо перевірок кредитної історії

У «Дії» з’явились небіометричні закордонні паспорти, а незабаром Мінцифра обіцяє додати функцію сповіщень щодо перевірок кредитної історії

У «Дії» з’явились небіометричні закордонні паспорти, а незабаром Мінцифра обіцяє додати функцію сповіщень щодо перевірок кредитної історії


Розробники «Дії» повідомили про доступність небіометричних закордонних паспортів, які видані після 2015 року — цифрова копія документа підтягнеться системою автоматично (ніяких дій від користувачів не вимагається).

Небіометричні закордонні паспорти стали третім видом е-паспорта у застосунку «Дія» — раніше там з’явились цифрові копії ID-паспорта та біометричного закордонного паспорта. 23 серпня в Україні набув чинності закон про «паспорт у смартфоні», який прирівняв е-паспорти у застосунку «Дія» до звичайних. Закордонним паспортом у «Дії» можна користуватися, як і звичайним внутрішнім паспортом. Проте для подорожей за кордон він не підійде.

е-паспорти в «Дії» та звичайні відтепер повністю тотожні

Наразі в додатку Дія версії 2.0 доступно 11 електронних документів:

  • ID-паспорт
  • Біометричний закордонний паспорт
  • Небіометричний закордонний паспорт
  • Посвідчення водія
  • Техпаспорт
  • Студентський
  • Страховка на авто
  • РНОКПП (раніше — ІПН)
  • Довідка переселенця (ВПО)
  • Свідоцтво про народження дитини
  • Сертифікат про вакцинацію від COVID-19

Напередодні міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував запуск у «Дії» нової функції, яка автоматично сповіщатиме користувачів, який банк і з якою метою перевіряє кредитну історію. Функціональність покликана захистити від шахраїв — система буде визначатиме та попереджатиме про спроби незаконного оформлення кредитів на сторонніх осіб. Як відомо, наразі Мінцифра активно готується до осінньої презентації Diia Summit, де очікується запуск нових цифрових послуг у декількох сферах. Дата її проведення поки невідома.

Мінцифри анонсувало нові цифрові послуги в «Дії» — пенсії, субсидії, довідки, а також ряд послуг у судовій, будівельній та митній сферах

  • «Дія» — український e-сервіс державних послуг, що розробляється Міністерством цифрової трансформації України.
  • Офіційний запуск мобільного застосунку Дія версії 1.0, відбувся 6 лютого 2020 року, а станом на 7 травня його завантажили понад 3 мільйонів разів. У жовтні 2020 року Мінцифри оновила додаток Дія до версії 2.0, додав нові документи та послуги. За 10 днів оновлений застосунок Дія завантажили 1 мільйон користувачів. На початку лютого Мінцифра повідомляла, що Дію 2.0 оновили 3,7 млн українців, з яких — 1,5 млн користуються цифровими водійськими посвідченнями. На сьогодні застосунком Дія користується понад 6 мільйонів українців.
  • 2 квітня 2020 року відбувся запуск сайту електронного урядування «Дія», де в майбутньому планується об'єднати всі наявні урядові сервіси, а також інструменти для бізнесу і населення.
Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить