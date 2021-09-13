



Розробники «Дії» повідомили про доступність небіометричних закордонних паспортів, які видані після 2015 року — цифрова копія документа підтягнеться системою автоматично (ніяких дій від користувачів не вимагається).

Небіометричні закордонні паспорти стали третім видом е-паспорта у застосунку «Дія» — раніше там з’явились цифрові копії ID-паспорта та біометричного закордонного паспорта. 23 серпня в Україні набув чинності закон про «паспорт у смартфоні», який прирівняв е-паспорти у застосунку «Дія» до звичайних. Закордонним паспортом у «Дії» можна користуватися, як і звичайним внутрішнім паспортом. Проте для подорожей за кордон він не підійде.

Наразі в додатку Дія версії 2.0 доступно 11 електронних документів:

ID-паспорт

Біометричний закордонний паспорт

Небіометричний закордонний паспорт

Посвідчення водія

Техпаспорт

Студентський

Страховка на авто

РНОКПП (раніше — ІПН)

Довідка переселенця (ВПО)

Свідоцтво про народження дитини

Сертифікат про вакцинацію від COVID-19

Напередодні міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував запуск у «Дії» нової функції, яка автоматично сповіщатиме користувачів, який банк і з якою метою перевіряє кредитну історію. Функціональність покликана захистити від шахраїв — система буде визначатиме та попереджатиме про спроби незаконного оформлення кредитів на сторонніх осіб. Як відомо, наразі Мінцифра активно готується до осінньої презентації Diia Summit, де очікується запуск нових цифрових послуг у декількох сферах. Дата її проведення поки невідома.