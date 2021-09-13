У «Дії» з’явились небіометричні закордонні паспорти, а незабаром Мінцифра обіцяє додати функцію сповіщень щодо перевірок кредитної історії
Розробники «Дії» повідомили про доступність небіометричних закордонних паспортів, які видані після 2015 року — цифрова копія документа підтягнеться системою автоматично (ніяких дій від користувачів не вимагається).
Небіометричні закордонні паспорти стали третім видом е-паспорта у застосунку «Дія» — раніше там з’явились цифрові копії ID-паспорта та біометричного закордонного паспорта. 23 серпня в Україні набув чинності закон про «паспорт у смартфоні», який прирівняв е-паспорти у застосунку «Дія» до звичайних. Закордонним паспортом у «Дії» можна користуватися, як і звичайним внутрішнім паспортом. Проте для подорожей за кордон він не підійде.
Наразі в додатку Дія версії 2.0 доступно 11 електронних документів:
- ID-паспорт
- Біометричний закордонний паспорт
- Небіометричний закордонний паспорт
- Посвідчення водія
- Техпаспорт
- Студентський
- Страховка на авто
- РНОКПП (раніше — ІПН)
- Довідка переселенця (ВПО)
- Свідоцтво про народження дитини
- Сертифікат про вакцинацію від COVID-19
Напередодні міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував запуск у «Дії» нової функції, яка автоматично сповіщатиме користувачів, який банк і з якою метою перевіряє кредитну історію. Функціональність покликана захистити від шахраїв — система буде визначатиме та попереджатиме про спроби незаконного оформлення кредитів на сторонніх осіб. Як відомо, наразі Мінцифра активно готується до осінньої презентації Diia Summit, де очікується запуск нових цифрових послуг у декількох сферах. Дата її проведення поки невідома.
Мінцифри анонсувало нові цифрові послуги в «Дії» — пенсії, субсидії, довідки, а також ряд послуг у судовій, будівельній та митній сферах
- «Дія» — український e-сервіс державних послуг, що розробляється Міністерством цифрової трансформації України.
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- Офіційний запуск мобільного застосунку Дія версії 1.0, відбувся 6 лютого 2020 року, а станом на 7 травня його завантажили понад 3 мільйонів разів. У жовтні 2020 року Мінцифри оновила додаток Дія до версії 2.0, додав нові документи та послуги. За 10 днів оновлений застосунок Дія завантажили 1 мільйон користувачів. На початку лютого Мінцифра повідомляла, що Дію 2.0 оновили 3,7 млн українців, з яких — 1,5 млн користуються цифровими водійськими посвідченнями. На сьогодні застосунком Дія користується понад 6 мільйонів українців.
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- 2 квітня 2020 року відбувся запуск сайту електронного урядування «Дія», де в майбутньому планується об'єднати всі наявні урядові сервіси, а також інструменти для бізнесу і населення.