«Дія‎» направляется в Эквадор, а Украина получит еще $150 млн от США на цифровизацию

Команда Минцифры уже ведет переговоры об экспорте «Дії‎» с 10 странами — в частности Замбией и Колумбией, а теперь и с Эквадором.

Во время Diia Summit администратор USAID (Агентство США по международному развитию) Саманта Пауэр сообщила, что команда «Дії‎» поделится опытом создания цифрового приложения с государственными услугами с Эквадором.

В начале года первый подобный проект был запущен в Эстонии — государственное приложение mRiik на базе «Дії‎». Тогда же USAID поддержало идею создания аналогов украинского сервиса в других странах и выделило $650 тысяч на проведение технико-экономических обоснований. Как сообщалось, Молдова была одной из стран, которые заинтересовались предложением.

Посол США в Украине Бриджит Бринк тем временем объявила о выделении $150 млн на поддержку цифровой трансформации нашей страны — в Минцифры говорят, что эти средства будут направлены на «масштабирование и создание цифровых экосистем», а также на внедрение сервисов с «антикоррупционным эффектом». Деньги поступят в течение 5 лет через проект «Поддержка цифровой трансформации».