«Дія‎» направляется в Эквадор, а Украина получит еще $150 млн от США на цифровизацию

Команда Минцифры уже ведет переговоры об экспорте «Дії» с 10 странами — в частности Замбией и Колумбией, а теперь и с Эквадором.
Во время Diia Summit администратор USAID (Агентство США по международному развитию) Саманта Пауэр сообщила, что команда «Дії» поделится опытом создания цифрового приложения с государственными услугами с Эквадором.
В начале года первый подобный проект был запущен в Эстонии — государственное приложение mRiik на базе «Дії». Тогда же USAID поддержало идею создания аналогов украинского сервиса в других странах и выделило $650 тысяч на проведение технико-экономических обоснований. Как сообщалось, Молдова была одной из стран, которые заинтересовались предложением.
Посол США в Украине Бриджит Бринк тем временем объявила о выделении $150 млн на поддержку цифровой трансформации нашей страны — в Минцифры говорят, что эти средства будут направлены на «масштабирование и создание цифровых экосистем», а также на внедрение сервисов с «антикоррупционным эффектом». Деньги поступят в течение 5 лет через проект «Поддержка цифровой трансформации».
- «Дія» — украинский электронный сервис государственных услуг, доступный в смартфоне и Интернете; впервые его презентовали в 2019 году, а официальный запуск состоялся через год. На портале можно получить онлайн 100+ государственных услуг, а мобильная версия по состоянию на май 2023-го предлагала 14 документов и 29 государственных услуг для более чем 19 млн активных пользователей.
- 23 августа 2021 года вступил в силу закон о «паспорте в смартфоне», которые приравнял е-паспорта в приложении «Дія» к пластиковым и бумажным аналогам. Он закрепил на (наивысшем) законодательном уровне определение цифровых паспортов (заграничного и внутреннего) и наделил их идентичной юридической силой, за исключением ряда моментов, таких как выезд за границу (с некоторыми исключениями, введенными после полномасштабного вторжения).
- Вероятно, международное признание «Дії» до сих пор является одним из приоритетных направлений работы Минцифры — в прошлом году главные документы (загранпаспорт, водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства) получили перевод на английский язык — это нужно, чтобы цифровые документы в «Дії» признавали другие страны ЕС.