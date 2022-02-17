У Epic Games насчитывается уже более 500 млн учётных записей пользователей
Компания Epic Games заявила, что на текущий момент зарегистрировано уже более 500 млн учётных записей Epic Games. Это важная веха, поскольку компания продолжает развивать Epic Games Store в качестве конкурента Steam и привлекать новых игроков для таких игр, как Fortnite и Rocket League.
Вместе с тем Epic Games не поделилась дополнительной информацией об этих 500 млн учётных записей. Поэтому неясно, сколько из этих учётных записей представляют различные сегменты, например, людей, которые играют только в собственные игры Epic (например, Fortnite), или тех, кто использует только магазин Epic Games Store.
Компания вложила огромные ресурсы в развитие своего магазина компьютерных игр и, следовательно, в привлечение большего числа людей для регистрации учётных записей с момента его запуска в декабре 2018 года. Например, только в 2020 году у компании возникло $330 млн невозмещённых затрат, связанных с выплатами разработчикам за то, что они раздавали свои игры в магазине Epic Games Store. Также выяснилось, что более 7 млн человек заходили в Epic Games Store из-за раздачи игры Grand Theft Auto V, даже несмотря на сбои и очереди, возникшие из-за бесплатной раздачи. Epic Games взяла на себя обязательство продолжить бесплатно раздавать игры в 2022 году. Таким образом, компания по-прежнему считает, что привлечение новых пользователей стоит возникающих расходов.
В Epic Games Store за 2021 год раздали 89 игр общей стоимостью более $2000 [Инфографика]
Источник: The Verge