У Києві пропонують створити кілометр захищених велосмуг — відокремити їх від автомобільних делінеаторами

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Створення кілометру захищених велосмуг у центрі Києва передбачає проєкт 371, який зареєструвала команда Urban crew на Громадському бюджеті, звернуло увагу видання «Хмарочос».

Наразі жодна велосипедна смуга в Києві не є фізично відокремленою від автомобільних смуг.

Автори пропонують встановити уздовж велосмуг у центрі міста низькі делінеатори, щоб ефективно розділити частини для велосипедів та автомобілів. Це має запобігти зупинкам та паркуванню автівок на велосмугах, а також забезпечить дотримання автомобілістами безпечної дистанції до велосипедистів.

За словами ініціаторів, правильно встановленні делініатори на велосмугах зроблять перехрестя безпечнішими, зменшивши можливий радіус повороту автомобілів, а візуальне звуження проїзної частини спонукатиме водіїв їхати повільніше. Від низьких делінеаторів, як запевняють автори, виграють і самі автомобілісти — покращиться оглядовість і рух стане впорядкованішим.

Автори проєкту оцінили вартість його реалізації у 480 тисяч гривень.

Наразі триває процес подання проєктів на Громадський бюджет міста 2022, який триватиме ще 17 днів. Кияни зможуть проголосувати за обрані проєкти, які пройдуть розгляд комісії, до 15 вересня.