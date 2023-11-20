У конфискации «Киевстара» есть «высокая вероятность» ─ заместитель председателя Офиса президента Шурма

С лета этого года начались разговоры о вероятной конфискации «Киевстара». Как тогда сказал заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма, «объективно «Киевстар» находится уже за полшага до конфискации». Недавно появились новые сведения, что компанию скорее национализируют, чем конфискуют.

Очевидно, чтобы избежать такого варианта развития событий, компания VEON объявила о включении бывшего госсекретаря США Майка Помпео в Совет директоров украинского оператора связи «Киевстар» – дочернего предприятия VEON. Однако, похоже, это не останавливает государство от намерений конфисковать «Киевстар» у владельца. В новом интервью ресурсу «Украинская правда» Ростислав Шурма снова говорил о конфискации оператора.

«Думаю, что высока вероятность принятия санкций с последующей конфискацией этой компании», – сказал Шурма, отвечающий за экономический блок в команде Владимира Зеленского.

По его словам, сейчас юристы разных служб изучают наличие правовых оснований для конфискации доли компании или полной конфискации. Он говорит, что это не его или кого-то другого личного решения.

«То есть это не мое решение или чье-то индивидуальное, это коллективный анализ, который осуществляет большое количество институтов», – объяснил замглавы Офиса президента.

Напомним, в начале октября суд наложил арест на все корпоративные права в Украине, принадлежавшие подсанкционным российским олигархам, в том числе Михаилу Фридману, который через ряд компаний владел долей оператора «Киевстар». При этом оператор заявляет, что подсанкционные лица не оказывают влияния на компанию. Фридман был отстранен от каких-либо управленческих или бизнес-процессов в LetterOne и Veon, он не влияет на деятельность компании и не получает никакой финансовой или иной выгоды от нее.

Впоследствии Veon подала ходатайство в суд для обжалования ареста корпоративных «Киевстара».

Источник: Forbes