Новости Авто 13.03.2024 в 11:01 comment views icon

У китайского производителя электромобилей BYD проблемы с качеством на экспортных рынках

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Юрій Орос

Автор новостей

У китайского производителя электромобилей BYD проблемы с качеством на экспортных рынках

Китайские электромобили BYD, поставляемые в Европу, Ближний Восток и другие страны Азии, имеют проблемы с качеством.

По состоянию на конец прошлого года BYD был третьим крупнейшим автопроизводителем по рыночной капитализации, сразу после Tesla и Toyota. Однако экспортные транспортные средства из Китая по прибытии к месту назначения требуют ремонтных работ. Машины в Японии имели царапины, а те, что прибыли в Европу — плесень.

Хотя плесень может быть распространенным явлением в автомобилях, особенно когда они долго хранятся во влажной погоде, проблема с автомобилями BYD в Европе заключалась в том, что они не получали надлежащей обработки для удаления плесени, передаёт InsideEVs.

В Таиланде, где китайские электромобили штурмом захватили внутренний автомобильный рынок, проблемы с качеством автомобилей BYD, похоже, растут. Жалобы на отслоение краски и пластика стали достоянием общественности. Тем временем в Израиле сообщают, что электромобили BYD деформируются под весом багажников на крыше.

Это больше похоже на проблемы, связанные с логистикой, чем на производственные дефекты. Поддержание жесткого контроля качества на глобальном маршруте поставки может стать новым вызовом для BYD. Но еще слишком рано оценивать, являются ли эти проблемы с качеством ложной тревогой, или BYD должен отнестись к ним очень серьезно.

Продажи автопроизводителя упали в феврале 2024 года из-за общеотраслевого замедления. Ожидается, ему также не удастся достичь своей внутренней цели — продать более 400 000 автомобилей на международных рынках в этом году.

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