У Uber сплошные проблемы с ее беспилотными автомобилями и теперь ей, скорее всего, придется платить роялти Waymo





Новый отчёт, выпущенный на этой неделе Национальным советом по безопасности на транспорте США (NTSB), утверждает, что Uber официально не располагала системой обеспечения безопасности, когда в прошлом году один из его беспилотных автомобилей сбил насмерть человека. Беспилотники компании не были запрограммированы на то, чтобы идентифицировать пешеходов, переходящих дорогу в неположенном месте. Свежие подробности проливают свет на программу автономного вождения Uber, которая возобновила испытания после ужасной аварии 19 марта 2018 года, и создают основания для следующих судебных слушаний в текущем месяце, где будут названы причины случившегося и вынесено окончательное решение.

В мае этого года NTSB опубликовал предварительный отчет, согласно которому автомобиль Uber обнаружил 49-летнюю Элейн Херцберг (Elaine Herzberg) за несколько секунд до столкновения. Но из-за отключенной системы экстренного торможения, которая конфликтовала с автопилотом, автомобиль не смог вовремя затормозить. Теперь NTSB обнародовал новые документы из более чем 400 страниц, собранные за это время. Стало известно, что транспортное средство не всегда правильно реагировало на остальных участников дорожного движения. В частности, программное обеспечение Uber не могло распознавать людей за пределами пешеходных переходов. В тот вечер система «увидела» Херцберг за 5,6 секунды до столкновения, но не смогла затормозить, поскольку неправильно её классифицировала. В отчёте сказано, что система несколько раз меняла класс объекта по мере приближения к нему, определяя Херцберг как пешехода, велосипед или статичный объект. Из-за этого постоянно менялась предполагаемая траектория движения объекта.

Система была настроена таким образом, чтобы выдавать звуковое предупреждение о неизбежности столкновения и начинать процесс торможения, который в итоге был отложен на секунду. Сам водитель среагировал уже после удара. Спустя несколько месяцев после случившегося Uber больше не блокирует экстренное торможение для предотвращения столкновений. С новой версией программного обеспечения автомобиль затормозил бы на четыре секунды раньше, что, возможно, спасло бы человеку жизнь.

NTSB также констатировал, что Uber не смогла должным образом организовать меры безопасности до аварии. У компании не было соответствующего подразделения или менеджера, формального плана, стандартной операционной процедуры (SOP) или руководящего документа по безопасности.

Тем временем Uber, скорее всего, придётся заключить лицензионное соглашение с компанией Waymo, либо внести существенные изменения в своё программное обеспечение для беспилотных автомобилей. На такой шаг Uber вынуждена пойти после проведения экспертизы, которая была результатом урегулирования спора между двумя компаниями. В феврале 2017 года Waymo подала в суд на Uber за кражу интеллектуальной собственности. В рамках соглашения обе стороны согласились нанять независимого эксперта, который должен был подтвердить или опровергнуть обвинения в незаконном использовании Uber технологий Waymo.

Экспертиза показала, что Uber придётся платить лицензионные отчисления своему оппоненту, говорится в отчёте компании. В ответ на это, Waymo сообщила, что результаты независимого эксперта «ещё раз подтвердили убеждения в том, что Uber незаконно присвоила её интеллектуальную собственность».

Источники: The Verge (2)