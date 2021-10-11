Оператор мобільного зв’язку lifecell в черговий раз розширив мережу швидкісного мобільного інтернету, зокрема у вересні 4G від lifecell з’явився ще в 377 населених пунктах, де проживають 134 тисячі українців.

Як і раніше, компанія розбудовувала мережу LTE насамперед у невеликих населених пунктах. 4G від lifecell з’явився в 376 н. п., де проживає до 5 тис. осіб і в 1 н. п. до 25 тис. осіб. Станом на кінець вересня 4G-покриття оператора доступне в 12 889 населених пунктах, де мешкає понад 28 мільйонів українців.

Із розгортанням мережі зросло і споживання мобільного інтернету. Минулого місяця абоненти lifecell використали на 56% більше 4G-трафіку на річній основі. У вересні користувачі lifecell на 11% більше проводили часу в соціальних мережах, на 31% більше переглядали відео на YouTube і на 42% частіше спілкувалися в месенджерах, як порівняти з аналогічним періодом 2020 року.

Водночас телефонувати один одному українці менше не стали ― кількість голосового трафіку в мережі lifecell зросла на 6% на річній основі.

Населені пункти, жителі яких найактивніше користувалися мобільним інтернетом:

до 5 тис. — с. Старичі Яворівського району Львівської обл.

до 25 тис. — м. Козятин Хмільницького району Вінницької обл.

до 50 тис. — м. Володимир-Волинський Володимир-Волинського району Волинської обл.

до 100 тис. — м. Бориспіль Бориспільського району Київської обл.

до 500 тис. — м. Чернігів Чернігівської обл.

до 1 млн — м. Запоріжжя Запорізької обл.

Серед міст-мільйонників перше місце посідає столиця, далі вже традиційно йдуть Одеса і Харків.

Нещодавно lifecell запустив новий тариф «Шкільний Лайф», який пропонує 7 ГБ інтернету, безліміт на соцмережі, месенджери та два номери інших операторів за 75 грн.

Джерело: lifecell