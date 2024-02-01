TikTok «растет» быстрее остальных соцсетей, однако YouTube и Facebook все еще доминируют

Приложение с короткими видео используют более трети взрослых людей, опрошенных исследователями Pew Research Center.

С момента последнего опроса в 2021 году YouTube (особенно) и Facebook сохранили свой статус лидеров, однако TikTok продемонстрировал самый быстрый рост

В новом опросе Pew Research Center приняли участие 5733 взрослых американца в период с 19 мая по 5 сентября 2023 — из них более трети использует TikTok. 83% респондентов в определенный период использовали YouTube, а 68% — Facebook.

Эти две соцсети (принадлежат Google и Meta соответственно) были популярны у большинства людей в разных возрастных группах. К примеру, 93% людей в возрасте 18-29 лет использовали YouTube, так же видеоплатформа имела популярность у 60% американцев в возрасте 65+.

Instagram занял третье место в общем зачете — с 47% пользователей. Далее следуют Pinterest (35%), TikTok (33%), LinkedIn (30%), WhatsApp (29%) и Snapchat (27%). По росту больше всего выделялась соцсеть, принадлежащая ByteDance и подскочила в рейтинге сразу на 12 пунктов (с 21% два года назад).

9 место между собой поделили Reddit и X — у каждого по 22%. Опрос осложнился тем, что соцсеть Илона Маска сменила название, отмечают в компании — популярность обновленного сайта упала на 1% за два года. Reddit тем временем наоборот вырос на 2 пункта — с 18% в 2021 году, несмотря на споры по API платформы, которые происходили во время опросов.

Относительно распределения по возрастным группам — Instagram используют чаще люди до 29 лет (78%), чем пользователи 65+ (15%). Подобная ситуация у Snapchat — 65% среди пользователей до 30 лет и 4% для 65+. Демографическая группа 40-49 лет, которая включает поколение X и всех, кроме самых молодых, миллениалов, имеет особенно высокие показатели для LinkedIn (40%), WhatsApp (38%) и Facebook (75%).

Среди других заметных демографических показателей — особая популярность TikTok среди испаноязычных пользователей (49%), причем женщины используют платформу на 15% чаще, чем мужчины. X тем временем более популярен среди взрослых с годовым семейным доходом не менее $100 000. И, пожалуй, неудивительно, что LinkedIn, учитывая его ориентацию на карьеру, имеет более высокий процент респондентов со степенью по крайней мере бакалавра.

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Источник: Engadget