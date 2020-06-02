Uber расширил в Украине сервис деловых поездок «Uber для Бизнеса», который позволит компаниям организовать поездки сотрудников на работу





Компания Uber сообщила о расширении сервиса деловых поездок в рамках программы Uber для Бизнеса (Uber for Business Commute) в Украине в условиях, когда предприятия начинают открываться и сотрудникам нужно возвращаться на свои рабочие места. С новой услугой Uber for Business Commute компании могут создавать специальные программы поездок на работу для своих сотрудников с помощью сервисов UberX и Uber Select.

Благодаря этому решению корпоративные клиенты могут выбирать пункты высадки и посадки сотрудников, в которые они могут заказывать поездки, включая офисы, места прибытия или отправления других видов транспорта. Также можно выбрать время и дни для предоставления сотрудникам поездок, при этом компании могут разрешить сотрудникам совершать поездки в любое удобное для них время, например, поздно ночью или рано утром, предоставляя им альтернативу использованию личного или корпоративного транспорта и освобождая от необходимости использования парковки.

Новый упрощенный онлайн-процесс позволяет предприятиям бесплатно зарегистрировать и создать учетную запись для своих сотрудников. Благодаря единой учетной записи в Uber для Бизнеса, компании могут получить доступ ко всем услугам Uber без каких-либо первоначальных взносов, предоплат или обязательного минимального заказа и оплачивать только те поездки, которые они используют. Платформа также включает в себя простую в использовании панель для управления поездками сотрудников с простыми вариантами выставления счетов и оплаты.

В Uber сообщили, что за последние несколько месяцев спрос на продукты Commute по всей Европе вырос на 120%, так как все больше компаний готовятся к возвращению своих сотрудников на рабочие места. Сервис «Uber для Бизнеса» доступен в 23 странах мира и в настоящее время работает с 65 000 организаций.

Напомним, что со вчерашнего дня в Киеве вновь полноценно заработал сервис маршрутных такси Uber Shuttle. В свою очередь с завтрашнего дня прекращет свою работу в Украине сервис доставки Uber Eats.

Источник: Uber