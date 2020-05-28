Uber Shuttle снова заработает для всех пользователей в Киеве с 1 июня 2020 года





Спустя год после запуска в Киеве и после двух месяцев работы специального бесплатного сервиса «Shuttle Heroes» только для работников предприятий критической инфраструктуры города, Uber Shuttle снова станет доступен для всех пользователей в Киеве — это произойдет уже в понедельник, 1 июня 2020 года.

Представители Uber отметили, что с момента запуска Uber Shuttle в мае 2019 года, сервис расширил географию своей работы с 4 до 22 маршрутов, при этом им воспользовались уже более 50 тыс. человек. Услуга Uber Shuttle доступна для всех пользователей приложения Uber в Киеве, а в феврале 2020 года Uber также представил специальное приложение Uber Shuttle для Android. В течение первых трех месяцев после запуска в Киеве, приложение Uber Shuttle было загружено более 60 тыс. раз.

«Популярность Uber Shuttle среди киевлян показала, что жители нашего города ценят гибкие, прозрачные и безопасные способы передвижения, основанные на передовых, простых в использовании технологиях. Мы очень рады видеть, что Uber Shuttle стал частью жизни для тысяч пассажиров, которые пользуются им ежедневно. Мы серьезно относимся к нашей ответственности перед городом и его жителями в предоставлении этого сервиса», — рассказал Георгий Соколянский, Глава по развитию Uber в Центральной и Восточной Европе.

В то время, когда были введены карантинные ограничения и общественный транспорт был недоступен, Uber предложил бесплатный сервис «Shuttle Heroes», чтобы поддержать сообщество в Киеве.

За два месяца «Shuttle Heroes» предоставил более 60 тыс. бесплатных поездок, чтобы помочь медицинскому персоналу и работникам предприятий критической инфраструктуры города добраться на работу и обратно. Для этого доступные маршруты Uber Shuttle были изменены, чтобы охватить более 100 больниц, медицинских учреждений и других организаций во всех районах Киева. Сервис был разработан в сотрудничестве с Министерством инфраструктуры и работал в соответствии со строгим гигиеническим протоколом, чтобы помочь сдержать распространение пандемии.

В понедельник, 1 июня 2020 года, все 22 маршрута Uber Shuttle снова станут доступны для всех пользователей. Маршруты и цены будут такими же, как и в начале года, с незначительными исключениями. Медицинские работники, после подачи заявки на получение специального кода «Uber Medics», по-прежнему смогут пользоваться услугой бесплатно.

Uber Shuttle продолжит работать в соответствии со строгим протоколом безопасности и гигиены. Внутренние поверхности всех шаттлов обрабатываются антисептическими средствами после каждой смены. Шаттлы также профессионально дезинфицируются внутри и снаружи каждый день. Как водители, так и пассажиры получат напоминания о санитарных мерах предосторожности, таких как мытье рук и ношение маски или повязки для лица.

Водителям и пассажирам понадобится ответить на конкретные контрольные вопросы в приложении, подтвердив, что они приняли эти меры, прежде чем они смогут забронировать поездку или выйти на линию. Для поддержания социального дистанцирования количество пассажиров будет ограничено таким образом, чтобы возле каждого занятого места было одно свободное.

Источник: Uber