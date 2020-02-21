Uber впервые представил отчет о рейтингах пользователей. Украина занимает четвертое место в мире, самый «вежливый» город страны — Харьков

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Компания Uber проанализировала информацию о своих пользователях в мире и в Украине и представила свой первый в истории Отчет о Рейтингах Пользователей (Rider Ratings Report), в сравнении с рейтингами пользователей в разных странах и городах мира.

В украинских городах, где работает Uber, самый высокий средний рейтинг имеют пользователи из Харькова, затем следуют Львов, Винница, Запорожье, Днепр, Киев, а самый низкий показатель — в Одессе.

Согласно отчету Rider Ratings Report, у пользователей в Хорватии — наивысший средний рейтинг, Украина занимает 4-е место, а Топ-10 стран с самым высоким средним рейтингом пользователей в мире выглядит так:

Топ-10 стран мира с наилучшим средним рейтингом пользователей:

Хорватия Парагвай Германия Украина Польша Испания Португалия Аргентина Чили Япония

Что касается стран, где пользователям удалось значительно улучшить свой средний рейтинг за последний год, то в Топ-5 входят:

Гана Австрия Гонконг Бангладеш Боливия

Отчет о Рейтингах Пользователей также показывает день недели, когда пользователь, вероятнее всего, может получить пять звезд за поездку. Так, в США это пятница. А во всем мире, в частности и в Украине, таким днем является понедельник. Лучшее время дня для получения наивысшего рейтинга во всем мире и в Украине — одинаковое — 7 часов утра.

Топ-5 временных промежутков, когда пользователь вероятнее всего получит 5 звезд

7:00 8:00 6:00 9:00 10:00

Топ-5 временных отрезков, когда пользователь менее всего вероятно получит 5 звезд

3:00 2:00 4:00 1:00 Полночь

По мнению компании, система рейтингов Uber нацелена на развитие взаимного уважения между пользователями и водителями, что, в свою очередь, укрепляет Uber-сообщество. После каждой поездки пользователи и водители имеют возможность оценивать друг друга от 1 до 5 звезд в зависимости от опыта поездки. Общий рейтинг водителя или пользователя представляет собой средний балл всех выставленных оценок. Рейтинги — анонимны. Ни пользователи, ни водители не видят индивидуальных оценок, привязанных к конкретной поездке или человеку.

Чтобы напомнить пользователям о простых правилах поведения, Uber провел опрос среди водителей о том, как пассажиру получить наивысший рейтинг 5 звезд во время любой поездки, в любой день и в любое время.

Советы водителей: как получить 5-звездочный рейтинг

Не опаздывайте: Будьте готовы к посадке, как только ваш водитель прибудет, или предупредите его, что задерживаетесь. Убедитесь, что место посадки, указанное вами в приложении, совпадает с тем, где вы находитесь. Не хлопайте дверью: Если вы хотите проявить уважение к своему водителю, вам следует также бережно относиться к его автомобилю. Громкая музыка: Попросить включить музыку — это абсолютно нормально, но не забудьте спросить водителя, если захотите сделать погромче звук. Еда и напитки: Уточните у водителя, можете ли взять с собой в поездку еду или напитки. Если вы намусорите или прольете напитки, водителю придется за вами убирать. Безопасность прежде всего: Водители хотят быть уверены в безопасности каждого пользователя, поэтому если вы захотите посадить в машину больше людей, чем можно по нормам безопасности или попросите водителя увеличить скорость, это вряд ли обеспечит вам пятизвездочный рейтинг.

Источник: Uber