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Uber впервые представил отчет о рейтингах пользователей. Украина занимает четвертое место в мире, самый «вежливый» город страны — Харьков

Uber впервые представил отчет о рейтингах пользователей. Украина занимает четвертое место в мире, самый «вежливый» город страны — Харьков

Uber впервые представил отчет о рейтингах пользователей. Украина занимает четвертое место в мире, самый «вежливый» город страны — Харьков


Компания Uber проанализировала информацию о своих пользователях в мире и в Украине и представила свой первый в истории Отчет о Рейтингах Пользователей (Rider Ratings Report), в сравнении с рейтингами пользователей в разных странах и городах мира.

В украинских городах, где работает Uber, самый высокий средний рейтинг имеют пользователи из Харькова, затем следуют Львов, Винница, Запорожье, Днепр, Киев, а самый низкий показатель — в Одессе.

Согласно отчету Rider Ratings Report, у пользователей в Хорватии — наивысший средний рейтинг, Украина занимает 4-е место, а Топ-10 стран с самым высоким средним рейтингом пользователей в мире выглядит так:

Топ-10 стран мира с наилучшим средним рейтингом пользователей:

  1. Хорватия
  2. Парагвай
  3. Германия
  4. Украина
  5. Польша
  6. Испания
  7. Португалия
  8. Аргентина
  9. Чили
  10. Япония

Что касается стран, где пользователям удалось значительно улучшить свой средний рейтинг за последний год, то в Топ-5 входят:

  1. Гана
  2. Австрия
  3. Гонконг
  4. Бангладеш
  5. Боливия

Отчет о Рейтингах Пользователей также показывает день недели, когда пользователь, вероятнее всего, может получить пять звезд за поездку. Так, в США это пятница. А во всем мире, в частности и в Украине, таким днем является понедельник. Лучшее время дня для получения наивысшего рейтинга во всем мире и в Украине — одинаковое — 7 часов утра.

Топ-5 временных промежутков, когда пользователь вероятнее всего получит 5 звезд 

  1. 7:00
  2. 8:00
  3. 6:00
  4. 9:00
  5. 10:00

Топ-5 временных отрезков, когда пользователь менее всего вероятно получит 5 звезд 

  1. 3:00
  2. 2:00
  3. 4:00
  4. 1:00
  5. Полночь

По мнению компании, система рейтингов Uber нацелена на развитие взаимного уважения между пользователями и водителями, что, в свою очередь, укрепляет Uber-сообщество. После каждой поездки пользователи и водители имеют возможность оценивать друг друга от 1 до 5 звезд в зависимости от опыта поездки. Общий рейтинг водителя или пользователя представляет собой средний балл всех выставленных оценок. Рейтинги — анонимны. Ни пользователи, ни водители не видят индивидуальных оценок, привязанных к конкретной поездке или человеку.

Чтобы напомнить пользователям о простых правилах поведения, Uber провел опрос среди водителей о том, как пассажиру получить наивысший рейтинг 5 звезд во время любой поездки, в любой день и в любое время.

Советы водителей: как получить 5-звездочный рейтинг 

  1. Не опаздывайте: Будьте готовы к посадке, как только ваш водитель прибудет, или предупредите его, что задерживаетесь. Убедитесь, что место посадки, указанное вами в приложении, совпадает с тем, где вы находитесь.
  2. Не хлопайте дверью: Если вы хотите проявить уважение к своему водителю, вам следует также бережно относиться к его автомобилю.
  3. Громкая музыка: Попросить включить музыку — это абсолютно нормально, но не забудьте спросить водителя, если захотите сделать погромче звук.
  4. Еда и напитки: Уточните у водителя, можете ли взять с собой в поездку еду или напитки. Если вы намусорите или прольете напитки, водителю придется за вами убирать.
  5. Безопасность прежде всего: Водители хотят быть уверены в безопасности каждого пользователя, поэтому если вы захотите посадить в машину больше людей, чем можно по нормам безопасности или попросите водителя увеличить скорость, это вряд ли обеспечит вам пятизвездочный рейтинг.

Источник: Uber

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