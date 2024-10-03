Ubisoft разрабатывает кооперативный режим для Assassin’s Creed Shadows, — Том Хендерсон

Компания Ubisoft работает над кооперативным режимом для будущей игры Assassin’s Creed Shadows. Разработчики планируют выпустить этот режим после официального релиза игры.

Журналист Том Хендерсон раскрыл эту информацию, опираясь на свои конфиденциальные источники.

Новый кооперативный режим имеет кодовое название LEAGUE. В настоящее время команда Ubisoft активно работает над его созданием. Однако точная дата выпуска режима остается неизвестной из-за недавнего перенос релиза самой игры.

Отсрочка даты выхода Assassin’s Creed Shadows повлияла на весь производственный процесс серии Assassin’s Creed. Однако источники Хендерсона сообщают, что разработка режима LEAGUE началась задолго до решения об отложении игры. Это означает, что кооперативный режим не является дополнительным контентом, созданным из-за задержки.

Хотя конкретных деталей о геймплее кооперативного режима пока немного, можно предположить, что игроки смогут управлять персонажами Наоэ и Ясуке. Вероятно, они будут сражаться бок о бок, используя свои уникальные боевые способности для преодоления врагов.

LEAGUE — не единственный мультиплеерный проект во вселенной Assassin’s Creed. В 2025 году планируют выпустить Assassin’s Creed Invictus — полноценную многопользовательскую игру серии.

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Ubisoft также работает над другими проектами франшизы. Среди них — ремейк Assassin’s Creed Black Flag под кодовым названием Obsidian. Кроме того, в разработке находится проект Codename Hexe, который разработчики описывают как самую темную игру в серии Assassin’s Creed.

Источник: Insider gaming