Новости Игры 02.10.2024 в 17:42 comment views icon

Никакого Ясуке: в Assassin’s Creed Shadows изначально был японец-самурай

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Андрій Русанов

Автор сайта

Никакого Ясуке: в Assassin’s Creed Shadows изначально был японец-самурай

Герой Assassin’s Creed Shadows, афрояпонский самурай Ясуке, вызывает не только недовольство фанатов, но и возмущение японцев. Но изначально его не было.

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После анонса Assassin’s Creed Shadows Ubisoft столкнулась с серьезной негативной реакцией из-за отношения к истории. Все это происходит на фоне не слишком удачных других игр компании. Ютубер ENDYMIONtv утверждает, что скандала могло и не быть: Ясуке изначально не планировался в игре, героем был японец.

Блогер утверждает, что общался с представителями Ubisoft по Assassin’s Creed Shadows. От них он узнал, что протагонистом был японец мужского пола. Другое утверждение ENDYMIONtv — игра может не выйти 14 февраля.

«Мой источник сказал мне, что они слышали, что февраль 2025 года — это просто дата-заглушка. … Сначала действительно был японский герой-мужчина с собственным завершенным артом и даже анимацией»

Если эти слухи правдивы, Ubisoft действительно заменила японца темнокожим, тогда компания может получить еще больший скандал. Дело в том, что ее генеральный директор недавно заявил, что Ubisoft не имеет целью навязывать какую-либо специфическую «повестку», подобная же замена свидетельствует о другом.

Что касается переноса релиза, компания, вероятно, может отложить Assassin’s Creed Shadows до второго квартала 2025 года.

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Источник: Tech4Games

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