Assassin’s Creed Mirage, схоже, відкладено до 2024 року. І Ubisoft передумала брати участь у E3 2023

Ubisoft, як відомо, наразі переживає дуже непрості часи й, схоже, що «шторм» посилюється — за інформацією перевіреного інсайдера Script, пригодницький бойовик Assassin’s Creed Mirage з акцентом на стелсі та сторітелінгу не вийде у 2023 році й симулятор автогонок The Crew Motorfest, ймовірно, теж. Обидва проєкти перенесли на 2024 рік.

Поки що інформація неофіційна, проте це збігається з попередньою інформацією про внутрішнє рішення щодо перенесення Assassin’s Creed Mirage, яка все ще використовує “старий” рушій Assassin’s Creed, у зв’язку з відставанням від початкового графіка. В Ubisoft наразі є чимало проблем з поточними проєктами — нещодавно вона скасувала три неанонсовані гри додатково — це на додачу до тих чотирьох, від яких відмовилися минулого року. Також у компанії відбулися скорочення на тлі запланованої реструктуризації з метою скорочення витрат на 200 мільйонів євро протягом найближчих двох років у зв’язку зі стрімким погіршенням фінансового становища.

Щодо Assassin’s Creed, наразі франшиза, яка відзначила своє 15-річчя минулого року, разом з мобільними іграми є основою нинішньої антикризової стратегії компанії — нещодавно інсайдер Том Хендерсон повідомляв, що студія додаткового запустила в роботу ще чотири гри із серії Assassin’s Creed — додаткового до шести, про які стало відомо раніше. Так, навряд чи усі вони зрештою дістануться релізу, проте очевидно, що Ubisoft робить головну ставку на свою найбільшу серію.

Ще одна цікаво новина стосовно Ubisoft, яка з’явилася одночасно з чутками про перенесення Assassin’s Creed Mirage на 2024 рік — вона передумала брати участь у виставці E3 2023, оскільки в компанії вирішили «рухатися в іншому напрямі». Пікантності ситуації додає те, що місяць тому на тлі новини про одностайне рішення Microsoft, Nintendo та Sony пропустити E3 2023 компанія підтвердила участь у заході, а генеральний директор Ів Гіймо вихвалявся, що «студії є що показати».

Натомість Ubisoft тепер планує власну презентацію Ubisoft Forward, яка відбудеться 12 червня у Лос-Анджелесі. Судячи з нещодавніх витоків, центральне місце у ній відведено Avatar: Frontiers of Pandora на рушії Snowdrop — майбутній AAA-грі за «Аватаром» від авторів The Division, яку вперше анонсували ще у 2017 році. Перший трейлер нам показали лише на E3 2021 і спочатку пригодницький бойовик від першої особи з відкритим світом у всесвіті Джеймса Кемерона планувався на кінець 2022 року. Днями в мережу потрапили скриншоти та банер зі стартом передзамовлень Avatar: Frontiers of Pandora, які, до речі, опублікував цей самий інсайдер Script. Чи увійдуть до програми презентації багатостраждальні Skull and Bones та Beyond Good and Evil 2, поки невідомо.