Ubisoft тоже приостанавливает рекламу на X Twitter

Ubisoft присоединяется к Apple, Disney и другим компаниям в приостановке рекламы на X Twitter, сообщил Axios представитель компании. Приостановка происходит в связи с антисемитскими высказываниями в социальной сети и одобрительными твитами о них самого Маска – компании не желают, чтобы их рекламу видели рядом с этим.

Скандал в X Twitter приобрел большой масштаб и угрожает доходам компании. От рекламы отказались IBM, Apple, Disney и многие крупные компании, которые составляли основную долю рекламных доходов платформы. Владелец сети Илон Маск начал оправдываться, а Линду Яккарино маркетологи и сообщество призвали уйти в отставку (куда она не собирается).

«У нас была кампания. Мы приостановили рекламу на X», – сообщил представитель Ubisoft.

В понедельник Ubisoft запустила в X Twitter рекламу для Assassins Creed Nexus VR, выпущенной на прошлой неделе, которая появилась в лентах пользователей X. Но в среду рекламная активность была отменена. Видеореклама была воспроизведена 10 млн раз, прежде чем ее приостановили.