Новости Наука и космос 09.02.2026

Ученые научились вызывать осознанные сны через знакомые звуки

author avatar

Шадрін Андрій

Редакор та автор новин

Вчені навчилися керувати снами, — останні дослідження

Ученые из Северо-Западного университета смогли вызывать осознанные сны и влиять на их содержание. Во время REM-сна исследователи проигрывали звуковые сигналы, связанные с ранее заданными задачами. Как результат, участники видели во снах элементы головоломок и чаще их решали после пробуждения.


Совет «переспать с этим» существует не просто так. Психологи давно отмечали, что отступление от сложной проблемы может привести к внезапному озарению, но сны трудно исследовать, потому что редко есть надежный способ управлять тем, о чем человек мечтает, не разбудив его. Новое исследование Северо-Западного университета свидетельствует, что сны могут играть более активную роль в креативном решении проблем, чем это было показано ранее. Команда нейроученых сообщает, что содержание сна можно мягко направлять в контролируемых условиях. Их работа поддерживает идею, что фаза быстрого сна (REM), связанная с яркими снами и иногда с осознанным сновидением, может быть перспективным окном для креативного мышления.

Ученые использовали технику целевой реактивации памяти (TMR). Во время сна участникам проигрывали звуки, связанные с предыдущими попытками решить головоломки, только после того, как активность мозга подтвердила, что они спят. Подход оказался эффективным. 75% участников сообщили, что сны содержали элементы, связанные с неразрешимыми головоломками. Проблемы, появлявшиеся во снах, решались гораздо чаще (42% против 17%).

«Многие проблемы в современном мире требуют креативных решений. Узнав больше о том, как наш мозг способен мыслить творчески, генерировать новые идеи, мы можем приблизиться к решению тех проблем, которые хотим решить, и инженерия сна может помочь», — сказал старший автор Кен Паллер, профессор психологии и директор программы когнитивной нейронауки в Колледже Вайнберга.

Исследование привлекло 20 добровольцев с опытом осознанных снов. Они решали сложные головоломки в лаборатории, каждая из которых имела отдельный саундтрек. Во время REM-сна учёные проигрывали саундтреки половины неразрешённых головоломок, чтобы выборочно реактивировать воспоминания. Некоторые участники использовали сигналычтобы показать, что они думают о соответствующих головоломках во сне. После пробуждения 12 из 20 участников имели сны именно о головоломках, стимулированных звуком. Эти участники решали их точнее, повысив способность решать проблемы с 20% до 40%.


«Даже без осознанности один сновидец попросил персонажа во сне помочь решить головоломку, которую мы стимулировали. Другому подсказали головоломкой о «деревьях», и он проснулся, мечтая, что идет через лес. Еще одна участница получила сигнал о головоломке джунглей и проснулась после сна, в котором рыбачила в джунглях, думая об этой головоломке. Это были захватывающие примеры, потому что они показали, что сновидцы могут следовать инструкциям, и сны могут быть под влиянием звуков во время сна, даже без осознанности», — отметила ведущий автор Карен Конколи.

Исследователи планируют применить методы TMR и интерактивного сновидения для изучения других функций снов, таких как регуляция эмоций и обучение. Конколи говорит: если ученые смогут окончательно доказать, что сны важны для решения проблем, креативности и регуляции эмоций, люди начнут серьезнее относиться к снам как к приоритету для психического здоровья и благополучия.

Источник: SciTechDaily.com

