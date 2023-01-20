«Удалили файлы по ошибке». В США назвали причину сбоя системы NOTAM, из-за которого отменили более 10 тыс. авиарейсов

Федеральная авиационная администрация США (FAA) заявила, что подрядчики ошибочно удалили файлы в системе уведомлений для пилотов.

На прошлой неделе в США остановили все внутренние авиавылеты из-за сбоев в программе NOTAM (Notice to Air Missions) — системе уведомлений для пилотов о критических для безопасности условиях в аэропортах и других районах, которые могут пересекать самолеты, включая все: от предупреждений о перемещении птиц до строительства взлетно-посадочной полосы

По данным FlightAware, по состоянию на 11 января, более 10 000 рейсов были задержаны и более 1300 отменены, что стало первым национальным запретом на полеты примерно за два десятилетия. Проблема повлияла даже на военные полеты, частично полагавшиеся на NOTAM: сообщается, что пилотам приходилось звонить, чтобы спросить о потенциальной опасности.

Позже в FAA сообщили, что система отказала после того, как «персонал, который не придерживался процедур», повредил определенные файлы. А сейчас стало известно, что подрядчики синхронизировали основную и резервную базу данных, когда «ненамеренно удалили файлы», которые оказались необходимыми для поддержки работы системы оповещения.

Как отмечает The Washington Post, в настоящее время неясно, как удаление некоторых файлов привело к выходу из строя всей системы. FAA приняло меры, чтобы сделать систему более устойчивой, но инцидент, безусловно, ставит под сомнение надежность таких устаревших технологий.

Департамент транспорта США ранее описал систему NOTAM как «винтажное оборудование, которое выходит из строя» в бюджетном документе, в котором требовалось 30 миллионов долларов для финансирования ее модернизации.

Источник: Engadget