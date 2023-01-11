Регулятор США предлагает обновить навигационное оборудование в самолетах на $26 млн, чтобы те могли «уживаться» с 5G

Федеральное авиационное управление США (FAA) предлагает обновить альтиметры (высотомеры) и установить специальные фильтры в пассажирские и грузовые самолеты, чтобы обезопасить авиатранспорт от воздействия 5G.

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Новые беспроводные сигналы работают на частотах, близких к тем, которые используют радиовысотомеры самолетов, а по сообщениям FAA, это может привести к их возможным сбоям. Авиационное управление ссылается на около 100 зарегистрированных «аномалий альтиметров» (не исключая участия в этом сигналов 5G), которые привели к ошибочным предупреждениям в кабине пилота и неправильным данным навигационного оборудования. Если бы пилоты возлагались на них при посадке в условиях низкой видимости, могли бы возникнуть проблемы.

Предупреждения, как утверждают в FAA, увеличивают рабочую нагрузку на экипаж, потому что те начинают проверять исправность оборудования, а повторные тревоги — как в басне Эзопа о мальчике и волке, могут привести к «снижению чувствительности экипажа к предупреждениям этих систем безопасности».

По словам управления, по мере расширения покрытия 5G по всей территории США количество таких препятствий будет увеличиваться, поэтому регулятор предлагает на законодательном уровне обязать авиакомпании обновить свое навигационное оборудование.

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По оценкам FAA, из 7 993 зарегистрированных в США самолетов — 820 нуждаются в установке фильтров на имеющееся навигационное оборудование и еще 180 — в новых радиовысотомерах. На это понадобится около $26 млн и кто будет платить, пока не уточняется.

Если правило будет принято как есть, конечным сроком для проверки того, что у самолетов есть соответствующее оборудование, будет 1 февраля 2024 года. К этому времени FAA предложило ввести ограничения на полеты авиатранспорта с высотомерами, которые не могут фильтровать 5G должным образом, начиная с 1 июля 2023 года.

AT&T и Verizon неоднократно откладывали развертывание C-диапазона и долго общались с регуляторами и авиакомпаниями, чтобы найти решение, которое бы удовлетворило всех. В настоящее время операторы с нетерпением ждут решения FAA, ведь заплатили правительству более $80 млрд за новые радиоволны.

«График обновлений высотомеров FAA является разумным и практичным. 5G в C-диапазоне будет безопасно сосуществовать с воздушным движением, и мы с нетерпением ждем продолжения совместной работы со всеми заинтересованными сторонами, чтобы уложиться в сроки, установленные FAA», — сказал Ник Ладлум, старший вице-президент CTIA (торговая ассоциация, представляющая индустрию беспроводной связи в Соединенных Штатах).

Источник: The Verge, Bloomberg