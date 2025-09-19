"Ухудшит способность мыслить": 53% американцев опасаются ИИ, положительно относится лишь треть

Новый опрос, проведенный исследовательским центром Pew, продемонстрировал, что жители США уже чрезвычайно устали от ИИ в повседневной жизни.

Из 5 тыс. взрослых американцев, опрошенных в июне этого года, 53% считают, что регулярное использование систем искусственного интеллекта приводит к ухудшению способности к творческому мышлению. При этом 50% респондентов убеждены, что ИИ ухудшает способность людей строить серьезные отношения. Только 5% опрошенных считают наоборот.

В то же время 29% респондентов заявили, что ИИ может помочь людям лучше справляться с их проблемами. 38% участников опроса убеждены, что ИИ наоборот только ухудшит способность людей решать собственные проблемы.

Результаты опроса продемонстрировали растущий уровень недоверия и разочарование ИИ среди американцев. Рядовые жители США обеспокоены тем, как использование инструментов искусственного интеллекта может повлиять на творческий потенциал человека на фоне масштабной автоматизации труда.

Авторы опроса подчеркивают, что в целом число негативных мнений относительно систем искусственного интеллекта значительно увеличилось по сравнению с периодом до появления ChatGPT от OpenAI, чуть менее трех лет назад. Половина участников опроса заявила, что они скорее обеспокоены растущей тенденцией к использованию систем искусственного интеллекта в повседневной жизни, чем вдохновлены этим. Только 10% респондентов выразили вдохновение стремительным развитием и распространением моделей на базе ИИ.

Как отмечают в Pew, это свидетельствует о том, что большинство американцев не разделяют слишком оптимистичных взглядов лидеров технологий, продающих продукты на основе ИИ. Это очень актуальный вопрос, поскольку границы между контентом, создаваемым системами ИИ, и реальностью продолжают стремительно исчезать.

Инструменты ИИ становятся все более эффективными в создании фотореалистичных изображений, тогда как генераторы текста выдают выдуманные факты и убеждают пользователей в их реальности. По результатам этого же опроса, 53% респондентов признались, что не слишком уверены, или вообще не уверены в том, что могут отличить то, что создает ИИ, от того, что создают люди.

При этом 76% опрошенных признали, что очень важно иметь возможность отличить контент, созданный ИИ, от созданного человеком. Авторы опроса также связывают растущий уровень недоверия к ИИ с повышением уровня технической грамотности. Результаты недавнего исследования, проведенного международной группой исследователей в начале этого года, продемонстрировали, что самыми большими поклонниками ИИ выступают люди, которые обычно почти не знакомы с тем, как работают эти технологии.

«Вопреки ожиданиям, выявленным в ходе четырех опросов, данные между многими странами и шесть дополнительных исследований показывают, что люди с более низким уровнем грамотности в области ИИ, как правило, более восприимчивы к нему», — отмечают авторы этого исследования.

Несмотря на негативную реакцию, технологическая индустрия по-прежнему твердо верит в то, что ИИ в конечном итоге откроет «эру изобилия», как выразился американский венчурный капиталист и известный сторонник ИИ Марк Андрессен. Известные компании также продолжают продвигать ИИ с поразительной настойчивостью, делая его отсутствие в нашей повседневной жизни практически невозможным. В то же время негативная реакция на ИИ усиливается. Людям явно надоело.

