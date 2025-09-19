Новости ИИ 19.09.2025 comment views icon

"Ухудшит способность мыслить": 53% американцев опасаются ИИ, положительно относится лишь треть

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

53% американців побоюються ШІ, позитивно ставиться лише третина

Новый опрос, проведенный исследовательским центром Pew, продемонстрировал, что жители США уже чрезвычайно устали от ИИ в повседневной жизни.

Из 5 тыс. взрослых американцев, опрошенных в июне этого года, 53% считают, что регулярное использование систем искусственного интеллекта приводит к ухудшению способности к творческому мышлению. При этом 50% респондентов убеждены, что ИИ ухудшает способность людей строить серьезные отношения. Только 5% опрошенных считают наоборот.

В то же время 29% респондентов заявили, что ИИ может помочь людям лучше справляться с их проблемами. 38% участников опроса убеждены, что ИИ наоборот только ухудшит способность людей решать собственные проблемы.

Результаты опроса продемонстрировали растущий уровень недоверия и разочарование ИИ среди американцев. Рядовые жители США обеспокоены тем, как использование инструментов искусственного интеллекта может повлиять на творческий потенциал человека на фоне масштабной автоматизации труда.

53% американців побоюються ШІ, позитивно ставиться лише третина
Исследовательский центр Pew Research Center

Авторы опроса подчеркивают, что в целом число негативных мнений относительно систем искусственного интеллекта значительно увеличилось по сравнению с периодом до появления ChatGPT от OpenAI, чуть менее трех лет назад. Половина участников опроса заявила, что они скорее обеспокоены растущей тенденцией к использованию систем искусственного интеллекта в повседневной жизни, чем вдохновлены этим. Только 10% респондентов выразили вдохновение стремительным развитием и распространением моделей на базе ИИ.

Как отмечают в Pew, это свидетельствует о том, что большинство американцев не разделяют слишком оптимистичных взглядов лидеров технологий, продающих продукты на основе ИИ. Это очень актуальный вопрос, поскольку границы между контентом, создаваемым системами ИИ, и реальностью продолжают стремительно исчезать. 

Инструменты ИИ становятся все более эффективными в создании фотореалистичных изображений, тогда как генераторы текста выдают выдуманные факты и убеждают пользователей в их реальности. По результатам этого же опроса, 53% респондентов признались, что не слишком уверены, или вообще не уверены в том, что могут отличить то, что создает ИИ, от того, что создают люди. 

53% американців побоюються ШІ, позитивно ставиться лише третина
Исследовательский центр Pew Research Center

При этом 76% опрошенных признали, что очень важно иметь возможность отличить контент, созданный ИИ, от созданного человеком. Авторы опроса также связывают растущий уровень недоверия к ИИ с повышением уровня технической грамотности. Результаты недавнего исследования, проведенного международной группой исследователей в начале этого года, продемонстрировали, что самыми большими поклонниками ИИ выступают люди, которые обычно почти не знакомы с тем, как работают эти технологии. 

«Вопреки ожиданиям, выявленным в ходе четырех опросов, данные между многими странами и шесть дополнительных исследований показывают, что люди с более низким уровнем грамотности в области ИИ, как правило, более восприимчивы к нему», — отмечают авторы этого исследования. 

Несмотря на негативную реакцию, технологическая индустрия по-прежнему твердо верит в то, что ИИ в конечном итоге откроет «эру изобилия», как выразился американский венчурный капиталист и известный сторонник ИИ Марк Андрессен. Известные компании также продолжают продвигать ИИ с поразительной настойчивостью, делая его отсутствие в нашей повседневной жизни практически невозможным. В то же время негативная реакция на ИИ усиливается. Людям явно надоело.

Спецпроекты
Як масштабувати архітектуру під зростання продукту: від MVP до highload
Бренд MOVA представив свою побутову техніку на IFA 2025 в Берліні: чим вона здивувала відвідувачів?

Результаты исследования представлены на сайте Исследовательского центра Pew Research Center

Источник: Futurism

Популярные новости

arrow left
arrow right
Baby Grok от Илона Маска: детская версия ИИ, который пугал взрослых
Google интегрирует Gemini в Chrome: ИИ поможет узнать о странице или исследовать тему и получит возможности агента
Строители побеждают программистов: Microsoft рассказала, какие профессии заменит искусственный интеллект
Будущее ИИ? Чатбот Grok будет показывать рекламу в ответах X
Женщины-геймеры стесняются своего хобби: треть чувствует вину, еще 16% скрывают игру
ИИ Google Gemini научился писать комиксы и детские книги
Женщина заговорила голосом, который потеряла 25 лет назад: помог ИИ и 8 секунд домашнего видео
Неизвестный регулярно "угоняет" самолет 75-летнего американца — ремонтирует и возвращает в лучшем состоянии
Новый Firefox загружает процессор на 100%: пользователи просят Mozilla перестать играть с ИИ
Родители судятся с OpenAI из-за самоубийства подростка: компания признала, что предохранители ChatGPT не действуют
Крах искусственного интеллекта разрушит мир — компании ИИ переоценены больше, чем доткомы в свое время
Уязвимый вайб-кодинг: почти половина кода, написанного ИИ, потенциально опасна
Гейб Ньюэлл из Valve: «Люди, которые не умеют программировать, но используют ИИ, станут эффективнее программистов»
Microsoft Edge становится ИИ-браузером — сравнение товаров, помощь с вкладками и другое в Copilot Mode
Tencent выпустила бесплатный ИИ Hunyuan 3D 3.0, трансформирующий изображения в 3D-модели
Сенатор США расследует связи главы Intel с Китаем: Лип-Бу Тан инвестировал $200 млн в 600 китайских компаний
Студентка MIT бросила учебу из-за ИИ, который скоро все равно всех убьет
Google Flow создал 100 млн видео и получил новые возможности
Бум ИИ: ChatGPT обрабатывает в 2,5 раза больше запросов в день, чем в декабре 2024 года
Новый ЦОД ИИ в Вайоминге будет потреблять в 5 раз больше энергии, чем все население штата
Тайная жизнь ученых в Антарктиде: две трети сталкивались с домогательствами и насилием
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить