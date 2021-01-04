Українська Вікіпедія розповіла про успіхи за результатами 2020-го — 855,1 млн переглядів сторінок та 17 місце у світі за відвідуваністю
Днями українська Вікіпедія розповіла про основні успіхи за підсумками 2020 року.
- У 2020 в українській Вікіпедії показник переглядів сторінок сягнув значення 855,1 мільйона. Це на 21% перевершує показник 2019 року, який становив 707,5 млн переглядів. Абсолютне річне зростання — 148 мільйонів переглядів.
- За підсумками грудня українська Вікіпедія зайняла 17 місце у світі за відвідуваністю. Число переглядів сторінок за місяць становить 90,8 млн (+26 % до грудня минулого року). В порівнянні з тогорічним світовим рейтингом українська Вікіпедія опустилася на щабель вниз, пропустивши вперед турецьку Вікіпедію, яка минулого року була під забороною. Водночас відрив від корейської та чеської, які українська Вікі обігнала у 2019, збільшився. Зменшився відрив від шведської, яка поки попереду.
- В українському розділі Вікіпедія налічується більше мільйона статей, які написані виключно українською мовою. Чисельність активних дописувачів перевищую 126 тисяч осіб, з яких приблизно 3 500 залишили дописи у грудні 2020 року. Останні декілька років поспіль українська Вікіпедія активно розширяється та стабільно демонструє високі темпи росту. З високою ймовірністю ця позитивна тенденція продовжиться й у 2021-му.