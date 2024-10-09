Украденные MacBook Pro M4 продают на российском сайте за $7500

На днях мы сообщали о продаже еще неанонсированного ноутбука Apple MacBook Pro с процессором M4 через соцсеть Facebook. Но, похоже, на этом утечки не закончились, и теперь MacBook Pro M4 продают на российском сайте объявлений Avito.

В объявлении на Avito рекламировался якобы 14-дюймовый MacBook Pro с чипом нового поколения M4. Устройство в объявлении имеет 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенного хранилища. Оно предлагалось в новом черном цвете Space Black — этот цвет пока эксклюзивный для моделей MacBook Pro с M3 Pro и M3 Max. Цена ноутбука в объявлении составляла 720 тыс. вечно деревянных рублей, что составляет около $7500, это значительно больше, чем цены на текущие модели MacBook Pro.

Примечательно, что на продажу было выставлено несколько единиц еще не выпущенных MacBook Pro. Это свидетельствует о том, что целая партия ноутбуков была украдена с китайского склада и каким-то образом попала в россию.

Сообщается, что в публикации есть примечание о том, что цена меняется ежедневно, и покупатели должны согласовывать ее перед покупкой. Однако в настоящее время эти публикации удалены с платформы, которая запрещает продажу «несуществующих» продуктов.

Чуть ранее произошла утечка будущего MacBook Pro в видео распаковки, которое распространяли российские YouTube-каналы. На видео якобы фигурировал MacBook Pro с потенциальными обновлениями в виде трех портов Thunderbolt 4 (против двух Thunderbolt 3 у предшественника) и 16 ГБ оперативной памяти в базовой версии.

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Хотя достоверность этих утечек остается неподтвержденной, они согласуются с недавними слухами о планах Apple относительно линейки Mac. Марк Гурман из Bloomberg предполагал, что Apple может анонсировать Mac на базе M4 уже в конце октября с возможной датой выпуска 1 ноября.

Если эта утечка настоящая она является серьезным нарушением обычно строгих мер безопасности Apple. Последний раз Apple сталкивалась с утечкой информации такого масштаба в 2010 году, когда прототип iPhone 4 случайно оставили в баре в Калифорнии. Хотя тогда речь шла об одном утерянном устройстве, а не похищенной партии, которую продают на различных площадках. Apple пока не прокомментировала эти утечки и не отреагировала на это очевидное нарушение.

Источник: macrumors

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