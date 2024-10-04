Неанонсированный Apple MacBook Pro с процессором M4 продают в Facebook

По слухам, пока не представленный Apple MacBook Pro M4 уже продают в закрытой группе Facebook. Источник приводит фото коробки.
MacBook Pro с процессором M4 и 14-дюймовым дисплеем не только «засветился» в сети, но, по слухам, уже даже неофициально продается. Источник в X Twitte говорит, что коробка на фото настоящая, а ноутбук продается в частной группе Facebook.
Новый MacBook Pro получил процессор с 10 вычислительными ядрами и 10-ядерным встроенным графическим чипом, а также дисплей Liquid Retina XDR с технологией ProMotion. Коробка указывает на наличие портов Thunderbolt 4, USB-C, HDMI, слота для SD-карты и зарядки MagSafe 3.
Устройство весит примерно 1,6 кг (3,4 фунта). В комплект входит MacBook Pro, адаптер, кабель USB-C — MagSafe 3 и обычная документация.
Примечательной деталью является сообщение «Пожалуйста, утилизируйте эту коробку», похожее на то, что Apple включила на упаковку своих iPhone и iPad 2024 года. Это подтверждает подлинность утечки по крайней мере коробки M4 MacBook Pro.
Также указано наличие 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ накопителя данных — этому обрадуются те, кто хотел больше памяти в MacBook Pro. Как ни странно, Apple, кажется, использует те же обои рабочего стола по умолчанию, показанные на упаковке.
Ожидается, что M4 MacBook Pro дебютирует в октябре. Чип M4 уже использован в iPad Pro 2024, что делает этот MacBook вторым устройством, в котором он установлен. Кроме этого, также должен выйти обновленный M4 Mac Mini.
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Источник: Smartpix
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