Украина присоединилась к программе «Цифровая Европа» — с бюджетом 7,5 млрд евро на суперкомпьютеры, искусственный интеллект, кибербезопасность и еще два цифровых направления

Украина и ЕС подписали сразу пять соглашений о сотрудничестве в различных областях в рамках двухлетнего плана интеграции в Европейский Союз, сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в своем Telegram-канале.

Один из документов — соглашение об участии Украины в программе ЕС «Цифровая Европа» (2021-2027) — является частью цифрового безвиза с ЕС. Программа «Цифровая Европа» имеет бюджет в 7,5 млрд евро для развития проектов по следующим пяти направлениям:

суперкомпьютер;

искусственный интеллект;

кибербезопасность;

цифровые навыки;

обеспечение широкого использования цифровых технологий в экономике и обществе.

Начиная с этой осени и до 2027 года, украинские компании смогут подать заявки на финансирование. Подробности — по этой ссылке.

Остальные четыре соглашения касаются сотрудничества в таможенной, налоговой и бюджетной сферах:

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Соглашение об участии Украины в программе ЕС для сотрудничества в таможенной сфере с 1 октября заработает таможенный безвиз с ЕС, а это соглашение позволяет Украине присоединиться к программе сотрудничества в таможенной сфере с бюджетом почти 1 млрд евро. Это позволит повысить квалификацию украинских таможенников, участвовать в разработке и использовании европейских электронных систем.

Соглашение об участии Украины в программе ЕС по сотрудничеству в налоговой сфере Fiscalis – государственная налоговая служба Украины сможет обмениваться опытом и данными с ЕС. Это также позволяет использовать современные европейские IT-системы в области налогообложения.

Соглашение о предоставлении Украине бюджетной поддержки на 500 млн евро — средства будут направлены на обеспечение жильем внутренне перемещенных лиц, а также на поддержку малых фермеров, чтобы они смогли продолжать и развивать свое дело.

Соглашение, благодаря которому Еврокомиссия увеличивает бюджет на гранты для Украины на 122 млн евро — позволит обеспечить финансирование приоритетных для Украины проектов и ускорить их получение благодаря тому, что гранты могут предоставляться напрямую органам государственной власти, местного самоуправления и общественным организациям.

Как отметил Шмигаль, эти пять соглашений являются важным элементом двухлетнего плана интеграции в Европейский Союз.

Напомним, а получила в конце июня получивший статус страны-кандидата на членство в ЕС и с тех пор заключили ряд важных соглашений, в частности транспортный безвиз», «энергетический безвиз» и «таможенный безвиз». Эти договоренности приближают нашу страну к вступлению в Евросоюз, способствуют устойчивости в войне против российского агрессора и быстрому восстановлению экономики.