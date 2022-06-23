Украина — кандидат в члены ЕС

Это, наконец, произошло — Украина получила статус страны-кандидата на членство в ЕС. 23 июня лидеры 27 стран ЕС на саммите Европейского совета единогласно поддержали историческое решение о предоставлении статуса кандидата в члены ЕС для Украины.

Глава Европейского совета Шарль Мишель подтвердил предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС. Одновременно статус кандидата в члены ЕС получил Молдова.

Погоджено! #EUCO щойно ухвалила рішення про надання статусу кандидата до ЄС Україні та Молдові. Історичний момент! Сьогодні – віховий крок на вашому шляху до ЄС. Вітаю @ZelenskyyUa і @sandumaiamd, а також народи України🇺🇦 і Молдови🇲🇩 Наше майбутнє – разом! pic.twitter.com/Mp6v8zMtWa — Charles Michel (@CharlesMichel) June 23, 2022

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение и назвал его уникальным и историческим моментом в отношениях Украины и ЕС.

Щиро вітаю рішення лідерів ЄС надати Україні статус кандидата. Це унікальний та історичний момент у відносинах 🇺🇦 та 🇪🇺. Вдячний @CharlesMichel, @vonderleyen і лідерам держав Євросоюзу за підтримку. Майбутнє України – в ЄС. https://t.co/o6dJVmTQrn — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 23, 2022

Путь Украины в ЕС — хроника главных событий

28 февраля подписал заявку на членство Украины в Евросоюзе.

1 марта Европейский парламент почти единогласно проголосовал за резолюцию, в которой призвал институты ЕС работать над предоставлением Украине статуса кандидата на членство в ЕС.

18 апреля Украина передала первую часть анкеты-опросника, а 9 мая — вторую часть. , а вторая часть — охватывает оценку соответствия украинского законодательства актам права ЕС.»].

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на членство в Европейском Союзе.

Утром 23 июня Европарламент большинством голосов принял резолюцию, в которой призвал глав государств и правительств ЕС предоставить Украине и Молдове статус кандидата в ЕС «безотлагательно», а уже вечером на саммите стран ЕС было принято финальное решение — лидеры 27 стран ЕС на саммите Европейского совета единогласно. поддержали предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС.

Что дает сегодняшнее решение

ЕС формально (юридически) подкрепил свое желание на сближение с Украиной и общее будущее. Это открывает Украине более широкий доступ к различным программам и фондам ЕС, а также привлечению новых инвестиций — теперь бизнес будет рассматривать Украину как потенциального члена Евросоюза и перспективную площадку для стартапов.

Как отметил премьер-министр Денис Шмигаль, дальнейшее вступление нашей страны в ЕС даст преимущества для всех сторон. Украина может обеспечить европейскую продовольственную безопасность, способствовать ускорению «зеленого» перехода и уменьшению энергетической зависимости от России, сделать весомый вклад в экономическое развитие и цифровизацию Европы.

Что дальше

Кандидатство — промежуточный этап. Ранее Еврокомиссия опубликовала четкие рекомендации по реформам — их выполнение является необходимым условием для начала переговоров Украины о вступлении в ЕС. Среди основных пунктов — принятие и внедрение законодательства о процедуре отбора судей Конституционного Суда, завершение проверки добродетели Советом по этике кандидатов в члены Высшего совета юстиции и отбор кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей Украины, усиление борьбы с коррупцией, план комплексного реформирования правоохранительного сектора, внедрение закона о деолигархизации, завершении реформы законодательства для нацменьшинств и т.д.

Как скоро Украина может стать членом ЕС после получения статуса кандидата, сложно предсказать. Это будет зависеть главным образом от того, как скоро правительство сможет провести необходимые реформы и ввести изменения в соответствии с требованиями ЕС. Есть пример Швеции, которая подала заявку в 1991 году, а уже в 1995 году стала членом. С другой стороны, пример Турции, которая подала заявку еще в 1987 году, но до сих пор не стала частью ЕС.

В конце года Еврокомиссия подготовит выводы и оценку того, насколько эффективно справилась Украина с реализацией рекомендаций. Недавно вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что правительство рассчитывает выполнить рекомендации Европейской комиссии по предоставлению статуса кандидата в члены ЕС до конца года.