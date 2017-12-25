Украина заняла 80-е место в рейтинге лёгкости ведения бизнеса Forbes

Ресурс Forbes опубликовал собственный рейтинг стран по степени лёгкости ведения бизнеса. При этом оцениваются такие критерии как право собственности, степень внедрения инноваций, уровень налогообложения, технологии, уровень коррупции, свобода (личная, торговая и финансовая), бюрократия и защищенность инвесторов.

В нынешнем рейтинге представлены 153 страны. Украина оказалась в нём на 80-м месте. При этом отмечается рост ВВП на 2,3%, а показатель ВВП на душу населения составляет $2200. В то же время показатель соотношения торгового баланса к ВВП снизился на 4,1%. Для сравнения, в прошлом году Украина заняла 74-е место по лёгкости ведения бизнеса, но тогда в рейтинге принимали участие лишь 139 стан. В позапрошлом году Украина оказалась на 61-м месте среди 144 стран. Различное количество стран рейтингах разных годов делает сравнение с предыдущим годом не таким уж лёгким. Если вывести некий абстрактный коэффициент, то 80-е место из 153 возможных будет немного лучшим показателем, чем 74-е место из 139, но худшим, чем 61-е место из 144.

В описании страны на странице Forbes сказано, Украина добилась значительного прогресса в проведении реформ, направленных на то, чтобы сделать страну процветающей, демократической и прозрачной. Но необходимы дополнительные улучшения, включая борьбу с коррупцией, развитие рынков капитала и совершенствование законодательной базы. Также отмечается, что оккупация Россией Крыма в марте 2014 года и продолжающаяся российская агрессия на востоке Украины нанесли значительный ущерб экономическому росту. В результате потери значительной части тяжёлой промышленности Украины на Донбассе и продолжающихся военных действий экономика Украины сократилась на 6,6% в 2014 году и на 14,3% в 2015 году, но выросла на 2,3% в 2016 году, когда были запущены ключевые реформы.

Лидером рейтинга Forbes по лёгкости ведения бизнеса оказалась Великобритания. В пятёрку лидеров также вошли Новая Зеландия, Нидерланды, Швеция и Канада.

Хуже всего с лёгкостью ведения бизнеса дела обстоят в Чаде. Незначительно лучше ситуация в Гамбии, Гаити, Афганистане и Ливии.

Что касается ближайших географических соседей Украины, то Беларусь вовсе не попала в рейтинг. А Польша продемонстрировала наилучший среди соседей результат – 34-е место. Венгрия заняла 42-ю строчку рейтинга, Румыния – 43-ю, Россия – 58-ю, Молдова – 87-ю.

Соседями Украины по рейтингу стали Аргентина (81-е место) и Руанда (79-е место).

Источник: Forbes