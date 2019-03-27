Украинец майнил криптовалюту «с помощью» 1,5 млн ежемесячных посетителей своих сайтов с бесплатными книгами

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Киберполиция Украины поймала злоумышленника, который установил скрипт для майнинга криптовалют в HTML-код ряда интернет-ресурсов, которые администрировал. Как правило, это были сайты с бесплатной литературой и научными работами, причем ежемесячно эти сайты посещали более 1,5 миллиона пользователей.

Работники Полесского управления Департамента киберполиции совместно со следователями Ровенской полиции, под процессуальным руководством Ровенской местной прокуратуры, разоблачили 32-летнего жителя Буковины в распространении вредоносного программного обеспечения.

Работники киберполиции установили, что 32-летний житель Буковины создал и администрировал несколько интернет-ресурсов, на которых он размещал вредоносное программное обеспечение для майнинга криптовалют. Используя вычислительные возможности процессоров и графических адаптеров удаленных ПК, злоумышленник вмешивался в работу электронно-вычислительной техники посетителей вышеуказанных интернет-ресурсов. Это приводило к нарушению установленного порядка маршрутизации информации и дальнейшему ухудшению работы компьютеров посетителей.

Во время проведения обысков в квартире злоумышленника, правоохранители изъяли компьютерную технику, банковские карты, дополнительные носители информации и черновые записи. Все изъятое направлено на экспертизу. Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 361 («Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи») УК Украины. Злоумышленнику грозит до шести лет заключения.

Напомним, что недавно Киберполиция Украины разоблачила киевлянина, который создал и администрировал 56 пиратских онлайн-кинотеатров.

Источник: Киберполиция Украины