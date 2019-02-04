Киберполиция Украины разоблачила киевлянина, который создал и администрировал 56 пиратских онлайн-кинотеатров

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Работники Киевского управления Департамента киберполиции совместно с коллегами из Главного следственного управления Нацполиции и Генеральной прокуратуры Украины пресекли деятельность ресурсов, которые воспроизводили фильмы и сериалы с нарушением авторского права.

Работники киберполиции установили личность 35-летнего киевлянина, который самостоятельно создал и администрировал 56 пиратских интернет-ресурсов. Среди них — «kinogo2019.com», «kinobudka.net», «onlineseriali.net» и «lostkino.net». Также было установлено местоположение сервера, с которого осуществлялось воспроизведение аудиовизуальных произведений.

Правоохранители провели ряд обысков в Киеве, во время которых были изъяты ноутбуки, жесткие диски, телефоны и банковские карточки, на которые зачислялись средства, полученные от размещения рекламы на вебсайтах. Кроме того, изъято три системных блока, на которых было развернуто 210 виртуальных машин. Работа всех ресурсов пока приостановлена, эксперты осматривают изъятую технику и оценивают ущерб.

Уголовное производство начато по ч. 3 ст. 176 («Нарушение авторских и смежных прав») УК Украины. Изъятая техника направлена на проведение всех необходимых экспертиз. Злоумышленнику грозит до шести лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Напомним, что на прошлой неделе Киберполиция Украины совместно с правоохранителями из США и Европы ликвидировала известный в Darknet ресурс «xDedic», который создали и поддерживали украинцы.

Источник: Киберполиция Украины