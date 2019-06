До конца текущего года Tesla откроет сервисные центры и зарядные станции Supercharger в Казахстане. С начала года там купили 5 электромобилей бренда

Илон Маск заявил, что зарядные станции Supercharger и сервисные центры Tesla появятся в Казахстане уже в текущем году. Сделал он это как обычно — в ответ на вопрос заинтересованного пользователя в соцсети Twitter.

Отметим, что население Казахстана составляет порядка 18 млн человек (в 2,5 раза меньше, чем в Украине), а по величине валового внутреннего продукта, рассчитанного по паритету покупательной способности, страна находится в начале пятого десятка (немного выше Украины). Страна занимает 9-е место в мире по территории, так что использование электромобилей с ограниченным пробегом не выглядит особо логичным.

По данным ассоциации «КазАвтоПром», по результатам 5 месяцев 2019 года на территории Казахстана было зарегистрировано 7 легковых автомобилей на электрической тяге против 35 проданных годом ранее. При этом 5 из 7 зарегистрированных электромобилей пришлось на модели Tesla, владельцами которых стали жители Алматы и области.

Вдобавок, Казахстана даже нет на официальной карте, на которой размещены текущие и будущие станции Tesla Supercharger, тогда как в Украине уже давно обозначены в качестве перспективных две станции рядом с Житомиром и Львовом. И тем не менее, наша страна по-прежнему ждет прихода Tesla, тогда как казахи получат эту возможность уже в 2019 году.

В прошлом году президент Казахстана заявил, что в крупнейших городах страны Алматы и Астане будут ездить только на электромобилях.

Источник: Electrek

P.S. В 2016 году житель Алматы выложил видео, на котором демонстрирует способность Tesla Model S преодолевать водные преграды:

Илон Маск отреагировал на этот ролик следующим образом:

We *def* don't recommended this, but Model S floats well enough to turn it into a boat for short periods of time. Thrust via wheel rotation.

— Elon Musk (@elonmusk) 19 июня 2016 г.