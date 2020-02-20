Украинский фонд стартапов отобрал восемь новых команд, претендующих на гранты в $50 тыс. каждый, победителей определят 25 февраля

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На следующей неделе «Украинский фонд стартапов» (Ukrainian Startup Fund) проведет второй отбор стартапов, претендующих на грантовое финансирование. Идеи стартапов, которые будут представлены на Pitch Day, были отобраны 98-я экспертами из более чем 500 поданных заявок.

В итоге во второй отбор попали следующие 8 стартапов:

Allzap — разработчик платформы для создания интернет-магазинов по продаже автозапчастей и маркет-плейса и мобильного приложения для iOS (автоматический подбор запчастей по VIN-коду и госномеру).

— разработчик платформы для создания интернет-магазинов по продаже автозапчастей и маркет-плейса и мобильного приложения для iOS (автоматический подбор запчастей по VIN-коду и госномеру). LightUponCloud — скоростной сервис синхронизации файлов пользователя, дешевый аналог Dropbox для бизнеса.

— скоростной сервис синхронизации файлов пользователя, дешевый аналог Dropbox для бизнеса. Agrifinance Online — помогает объединить участников сельскохозяйственного рынка Украины (фермеров, инвесторов, трейдеров, дистрибьюторов и страховщиков) на одной платформе.

— помогает объединить участников сельскохозяйственного рынка Украины (фермеров, инвесторов, трейдеров, дистрибьюторов и страховщиков) на одной платформе. RoboBus — инновационная платформа-прицеп с большим количеством современного оборудования, является мобильной лабораторией для изучения робототехники, программирования и 3D-технологий.

— инновационная платформа-прицеп с большим количеством современного оборудования, является мобильной лабораторией для изучения робототехники, программирования и 3D-технологий. NUWORK — CRM-система управления наймом на начальные позиции и при массовом подборе персонала.

— CRM-система управления наймом на начальные позиции и при массовом подборе персонала. GoodZone — сервис для видеозвонков, основная цель которого — объединить всех людей, независимо от их статуса в одну большую GoodZone, разрушая «стену» и барьеры в общении.

— сервис для видеозвонков, основная цель которого — объединить всех людей, независимо от их статуса в одну большую GoodZone, разрушая «стену» и барьеры в общении. HarvesTrack — Hardware и Software решения для контроля процесса сбора урожая и предупреждению кражи зерна во время уборки. Решение базируется на трех типах сенсоров (датчиков) для комбайна и перегружателя, которые дополнены системой «свой-чужой», а также программного обеспечения для контроля процесса сбора урожая, автоматической индикации ситуаций относительно возможных краж, а также сбора, консолидации и хранении данных работы комбайнов SAAS-решения.

— Hardware и Software решения для контроля процесса сбора урожая и предупреждению кражи зерна во время уборки. Решение базируется на трех типах сенсоров (датчиков) для комбайна и перегружателя, которые дополнены системой «свой-чужой», а также программного обеспечения для контроля процесса сбора урожая, автоматической индикации ситуаций относительно возможных краж, а также сбора, консолидации и хранении данных работы комбайнов SAAS-решения. ZALM — новый продукт в сфере безопасности личных вещей, который позволяет повысить безопасность личного рюкзака. Путем простой установки гаджета, которая не требует изменения конструкции или порчи рюкзака, пользователь получает сообщение об открытии любого отделения сумки не только на телефон, но и на специальный хаб, который размещается на лямке рюкзака.

Все стартапы претендуют на seed-грант в размере $50,000. Второй Pitch Day состоится 25 февраля 2020 года в Киеве на территории Unit.City. На сегодня еще 600 заявок находятся на рассмотрении экспертов, а всего в программе зарегистрировалось более 1300 участников.

Напомним, что две недели назад «Украинский фонд стартапов» выбрал первые восемь стартапов, которые получат 9 млн грн от государства на развитие. В результате отбора выиграли команды AeroDrone, GeoDesign.info, Field BI, ПравоМен, Framiore, BIOC, Pytag и BioBin.

Источник: Украинский фонд стартапов