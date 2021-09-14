



Украинский разработчик Игорь Джулай обнаружил интерфейс для тестирования GraphQL-запросов к серверу NVIDIA GeForce NOW, посредством которого смог получить доступ к неизвестному списку из 18 тысяч игр и приложений (в открытом публичном списке — около 1300 наименований). О своей случайной находке разработчик рассказал в своем блоге на Medium. В NVIDIA подтвердили подлинность утечки, отметив, что он предназначен только для внутреннего тестирования и содержит «спекулятивные» названия игр.

Разработчик создал специальный прокси-сервер для извлечения данных из GeForce NOW.

В процессе разработчик обнаружил не только множество недоступных в сервисе игр, которых пока даже не вышли на ПК, но и разных приложений тоже. Среди игр — немало эксклюзивов PlayStation, включая God of War (2018), Gran Turismo 7, Ghost of Tsushima, Demon’s Souls Remake, Returnal, Horizon Forbidden West и Ratchet & Clank. Также список включает ремастер Grand Theft Auto Trilogy, который пока не анонсировали официально, порт Final Fantasy 7 Remake для ПК, а также Half-Life 2 Remastered.

Что касается приложений, в числе других там упоминаются 3D Max, Maya, Adobe Photoshop, Microsoft Office и Dolphin Emulator (эмулятор Nintendo GameCube и Wii). Разработчику удалось получить доступ к страницам с подробных описанием ПО и игр, а не самим проектам.

Основатель сервиса SteamDB Павел Дюндик опубликовал на GitHub таблицу с названиями игр, обнаруженными в базе данных. Кроме того, на Reddit выбрали самые интересные потенциальные будущие релизы и отсортировали их по издателям:

Sony

Uncharted: Legacy of Thieves Edition

HELLDIVERS 2

Horizon Forbidden West

GT7

Déraciné

God of War

Returnal

Demon Souls

Ratchet and Clank (no specified game)

Sackboy: A Big Adventure

Ghost of Tsushima

Microsoft:

Gears 6

Oxide Unannounced

*Project Holland (кодовое название FABLE)

*Project Typhoon (кодовое название Contraband )

Project Woodstock (Forza)

Untitled The Initiative Game

Halo 5: Guardians

Avowed

Kalimba

Indus

Gravity

Square Enix:

Chrono Cross Remaster

FF Tactics remaster

FF7 Remake

FF9 Remake

FF 16

Tomb Raider Anniversary (2021)

Unannounced title by Square Enix

Kingdom Hearts IV

Capcom:

Resident Evil 4 Remake

Street Fighter 6

Dragons Dogma 2

Monster Hunter 6

Take Two: (owns Bioshock IP and Rockstar):

GTA 3, Vice City and San Andreas Remasters

Bioshock TRX remaster

Bioshock 2022

EA:

Mirrors Edge RTX Remaster

Untitled Respawn Game

Titanfall 3

Bandai Namco:

Tekken 8

Curve Digital:

Human Fall Flat 2

Devolver Digital:

The Talos Principle 2

Crytek:

Crysis 4

D3 Publisher Inc:

Earth Defence Force 6

Sega:

Bayonetta 3

Judgement (this one seems odd to me)

Atlus:

Catherine Full Body

Shin Megami Tensei V

(No Persona 5)

WB:

Batman: Arkham Knight RTX Remaster

Valve:

Half-Life 2 Remastered

Paradox:

Project FPS

Конечно же, к этим данным, как и к любым подобным утечкам, следует относиться с прохладной сдержанностью и изрядной долей скепсиса. Не исключено, что некоторые из упомянутых игр в итоге могут выйти на ПК, но какие именно, пока можно только гадать. Какие из них в итоге появятся в GeForce NOW, тоже загадка.

В NVIDIA заявили, что включение в список не является ни подтверждением, ни объявлением какой-либо игры.

Полный текст заявления графического чипмейкера по поводу утечки ниже.

«‎NVIDIA известно об опубликованном без разрешения компании списке игр с выпущенными и/или предполагаемыми названиями, предназначенном для внутреннего использования и тестирования. Включение в этот список не является ни подтверждением, ни объявлением какой-либо игры. NVIDIA немедленно приняла меры для закрытия доступа к списку. Никакие конфиденциальные сборки игр или личные данные не были раскрыты»