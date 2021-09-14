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Украинский разработчик обнаружил на серверах NVIDIA GeForce NOW список из тысяч игр, включая ПК-версию God of War и ремастер Half-Life 2

Украинский разработчик обнаружил на серверах NVIDIA GeForce NOW список из тысяч игр, включая ПК-версию God of War и ремастер Half-Life 2

Украинский разработчик обнаружил на серверах NVIDIA GeForce NOW список из тысяч игр, включая ПК-версию God of War и ремастер Half-Life 2


Украинский разработчик Игорь Джулай обнаружил интерфейс для тестирования GraphQL-запросов к серверу NVIDIA GeForce NOW, посредством которого смог получить доступ к неизвестному списку из 18 тысяч игр и приложений (в открытом публичном списке — около 1300 наименований). О своей случайной находке разработчик рассказал в своем блоге на Medium. В NVIDIA подтвердили подлинность утечки, отметив, что он предназначен только для внутреннего тестирования и содержит «спекулятивные» названия игр.

Разработчик создал специальный прокси-сервер для извлечения данных из GeForce NOW.

Украинский разработчик обнаружил на серверах NVIDIA GeForce NOW список из тысяч игр, включая ПК-версию God of War и ремастер Half-Life 2
Более 18 тыс.+ игр в официальном магазине GeForce NOW. Скриншот: Игорь Джулай

В процессе разработчик обнаружил не только множество недоступных в сервисе игр, которых пока даже не вышли на ПК, но и разных приложений тоже. Среди игр — немало эксклюзивов PlayStation, включая God of War (2018), Gran Turismo 7, Ghost of Tsushima, Demon’s Souls Remake, Returnal, Horizon Forbidden West и Ratchet & Clank. Также список включает ремастер Grand Theft Auto Trilogy, который пока не анонсировали официально, порт Final Fantasy 7 Remake для ПК, а также Half-Life 2 Remastered.

Украинский разработчик обнаружил на серверах NVIDIA GeForce NOW список из тысяч игр, включая ПК-версию God of War и ремастер Half-Life 2

Что касается приложений, в числе других там упоминаются 3D Max, Maya, Adobe Photoshop, Microsoft Office и Dolphin Emulator (эмулятор Nintendo GameCube и Wii). Разработчику удалось получить доступ к страницам с подробных описанием ПО и игр, а не самим проектам.

Украинский разработчик обнаружил на серверах NVIDIA GeForce NOW список из тысяч игр, включая ПК-версию God of War и ремастер Half-Life 2

Основатель сервиса SteamDB Павел Дюндик опубликовал на GitHub таблицу с названиями игр, обнаруженными в базе данных. Кроме того, на Reddit выбрали самые интересные потенциальные будущие релизы и отсортировали их по издателям:

Sony

  • Uncharted: Legacy of Thieves Edition

  • HELLDIVERS 2

  • Horizon Forbidden West

  • GT7

  • Déraciné

  • God of War

  • Returnal

  • Demon Souls

  • Ratchet and Clank (no specified game)

  • Sackboy: A Big Adventure

  • Ghost of Tsushima

Microsoft:

Square Enix:

  • Chrono Cross Remaster

  • FF Tactics remaster

  • FF7 Remake

  • FF9 Remake

  • FF 16

  • Tomb Raider Anniversary (2021)

  • Unannounced title by Square Enix

  • Kingdom Hearts IV

Capcom:

  • Resident Evil 4 Remake

  • Street Fighter 6

  • Dragons Dogma 2

  • Monster Hunter 6

Take Two: (owns Bioshock IP and Rockstar):

  • GTA 3, Vice City and San Andreas Remasters

  • Bioshock TRX remaster

  • Bioshock 2022

EA:

  • Mirrors Edge RTX Remaster

  • Untitled Respawn Game

  • Titanfall 3

Bandai Namco:

  • Tekken 8

Curve Digital:

  • Human Fall Flat 2

Devolver Digital:

  • The Talos Principle 2

Crytek:

  • Crysis 4

D3 Publisher Inc:

  • Earth Defence Force 6

Sega:

  • Bayonetta 3

  • Judgement (this one seems odd to me)

Atlus:

  • Catherine Full Body

  • Shin Megami Tensei V

  • (No Persona 5)

WB:

  • Batman: Arkham Knight RTX Remaster

Valve:

  • Half-Life 2 Remastered

Paradox:

  • Project FPS

Конечно же, к этим данным, как и к любым подобным утечкам, следует относиться с прохладной сдержанностью и изрядной долей скепсиса. Не исключено, что некоторые из упомянутых игр в итоге могут выйти на ПК, но какие именно, пока можно только гадать. Какие из них в итоге появятся в GeForce NOW, тоже загадка.

В NVIDIA заявили, что включение в список не является ни подтверждением, ни объявлением какой-либо игры.

Полный текст заявления графического чипмейкера по поводу утечки ниже.

«‎NVIDIA известно об опубликованном без разрешения компании списке игр с выпущенными и/или предполагаемыми названиями, предназначенном для внутреннего использования и тестирования. Включение в этот список не является ни подтверждением, ни объявлением какой-либо игры.

NVIDIA немедленно приняла меры для закрытия доступа к списку. Никакие конфиденциальные сборки игр или личные данные не были раскрыты»

  • Nvidia запустила облачный игровой сервис GeForce Now 4 февраля 2020 года. Платформа позволяет запускать игры, приобретенные в цифровых магазинах вроде Steam, Epic Games Store и Uplay, через удаленные серверы и транслировать видеосигнал на разные устройства (Windows, macOS, Android, Shield TV и Chromebook). В Украине подписку на облачный сервис можно оформить через российскую партнерскую платформу GFN.ru.
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