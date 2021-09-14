Украинский разработчик обнаружил на серверах NVIDIA GeForce NOW список из тысяч игр, включая ПК-версию God of War и ремастер Half-Life 2
Украинский разработчик Игорь Джулай обнаружил интерфейс для тестирования GraphQL-запросов к серверу NVIDIA GeForce NOW, посредством которого смог получить доступ к неизвестному списку из 18 тысяч игр и приложений (в открытом публичном списке — около 1300 наименований). О своей случайной находке разработчик рассказал в своем блоге на Medium. В NVIDIA подтвердили подлинность утечки, отметив, что он предназначен только для внутреннего тестирования и содержит «спекулятивные» названия игр.
Разработчик создал специальный прокси-сервер для извлечения данных из GeForce NOW.
В процессе разработчик обнаружил не только множество недоступных в сервисе игр, которых пока даже не вышли на ПК, но и разных приложений тоже. Среди игр — немало эксклюзивов PlayStation, включая God of War (2018), Gran Turismo 7, Ghost of Tsushima, Demon’s Souls Remake, Returnal, Horizon Forbidden West и Ratchet & Clank. Также список включает ремастер Grand Theft Auto Trilogy, который пока не анонсировали официально, порт Final Fantasy 7 Remake для ПК, а также Half-Life 2 Remastered.
Что касается приложений, в числе других там упоминаются 3D Max, Maya, Adobe Photoshop, Microsoft Office и Dolphin Emulator (эмулятор Nintendo GameCube и Wii). Разработчику удалось получить доступ к страницам с подробных описанием ПО и игр, а не самим проектам.
Основатель сервиса SteamDB Павел Дюндик опубликовал на GitHub таблицу с названиями игр, обнаруженными в базе данных. Кроме того, на Reddit выбрали самые интересные потенциальные будущие релизы и отсортировали их по издателям:
Sony
Uncharted: Legacy of Thieves Edition
HELLDIVERS 2
Horizon Forbidden West
GT7
Déraciné
God of War
Returnal
Demon Souls
Ratchet and Clank (no specified game)
Sackboy: A Big Adventure
Ghost of Tsushima
Microsoft:
Gears 6
Oxide Unannounced
*Project Holland (кодовое название FABLE)
*Project Typhoon (кодовое название Contraband)
Project Woodstock (Forza)
Untitled The Initiative Game
Halo 5: Guardians
Avowed
Kalimba
Indus
Gravity
Square Enix:
Chrono Cross Remaster
FF Tactics remaster
FF7 Remake
FF9 Remake
FF 16
Tomb Raider Anniversary (2021)
Unannounced title by Square Enix
Kingdom Hearts IV
Capcom:
Resident Evil 4 Remake
Street Fighter 6
Dragons Dogma 2
Monster Hunter 6
Take Two: (owns Bioshock IP and Rockstar):
GTA 3, Vice City and San Andreas Remasters
Bioshock TRX remaster
Bioshock 2022
EA:
Mirrors Edge RTX Remaster
Untitled Respawn Game
Titanfall 3
Bandai Namco:
Tekken 8
Curve Digital:
Human Fall Flat 2
Devolver Digital:
The Talos Principle 2
Crytek:
Crysis 4
D3 Publisher Inc:
Earth Defence Force 6
Sega:
Bayonetta 3
Judgement (this one seems odd to me)
Atlus:
Catherine Full Body
Shin Megami Tensei V
(No Persona 5)
WB:
Batman: Arkham Knight RTX Remaster
Valve:
Half-Life 2 Remastered
Paradox:
Project FPS
Конечно же, к этим данным, как и к любым подобным утечкам, следует относиться с прохладной сдержанностью и изрядной долей скепсиса. Не исключено, что некоторые из упомянутых игр в итоге могут выйти на ПК, но какие именно, пока можно только гадать. Какие из них в итоге появятся в GeForce NOW, тоже загадка.
В NVIDIA заявили, что включение в список не является ни подтверждением, ни объявлением какой-либо игры.
Полный текст заявления графического чипмейкера по поводу утечки ниже.
«NVIDIA известно об опубликованном без разрешения компании списке игр с выпущенными и/или предполагаемыми названиями, предназначенном для внутреннего использования и тестирования. Включение в этот список не является ни подтверждением, ни объявлением какой-либо игры.
NVIDIA немедленно приняла меры для закрытия доступа к списку. Никакие конфиденциальные сборки игр или личные данные не были раскрыты»
- Nvidia запустила облачный игровой сервис GeForce Now 4 февраля 2020 года. Платформа позволяет запускать игры, приобретенные в цифровых магазинах вроде Steam, Epic Games Store и Uplay, через удаленные серверы и транслировать видеосигнал на разные устройства (Windows, macOS, Android, Shield TV и Chromebook). В Украине подписку на облачный сервис можно оформить через российскую партнерскую платформу GFN.ru.